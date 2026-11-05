Amix Nutrition estrena 'Lo invisible', documental sobre la cultura del esfuerzo en el deporte de élite

La atleta española Blanca Hervás posa antes de la proyección de 'Lo invisible' - AMIX NUTRITION

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva Amix celebró este miércoles 4 de noviembre en las salas de Cinesa Proyecciones de Madrid el preestreno de 'Lo invisible', una producción audiovisual a cargo de Gersh y respaldada por Amazon Ads que aborda la exigencia personal en el deporte de alto rendimiento.

Al estreno acudieron la atleta española Blanca Hervás, el luchador de artes marciales mixtas Joel Álvarez y el culturista Kim Ángel, tres de las figuras protagonistas de la cinta y cuyos capítulos se proyectaron en exclusiva. También son protagonistas el futbolista portugués Gonçalo Ramos y el jugador francés de rugby Nicolas Depoortere, cuyas historias tendrán presentaciones en Portugal y Francia, respectivamente. El largometraje documental 'Lo invisible' completará su difusión pública con su estreno en la plataforma de emisión en directo Prime Video, donde queda disponible para los usuarios a partir de este 5 de noviembre.

"Con 'Lo Invisible', Amix Nutrition reafirma su vinculación con el deporte y su apuesta por iniciativas que reconocen el trabajo, la dedicación y los valores que acompañan al alto rendimiento", señaló la marca de nutrición deportiva.