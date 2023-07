Ana Carvajal logra el billete olímpico en trampolín de 10 metros

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven saltadora española Ana Carvajal logró este martes meterse en la final de la modalidad de plataforma de 10 metros de los saltos de los Mundiales de Natación que se están disputando en Fukuoka (Japón), con el premio añadido de conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024.

La madrileña, nacida en 2006 y todavía en edad júnior, superó con autoridad la preliminar con otras 35 participantes con la novena mejor puntuación (300.55 puntos), y en las semifinales elevó sus prestaciones para pasar a la final como la décima (313.25), gracias fundamentalmente a la calidad de su tercer y cuarto saltos.

"En la preliminar tenía poca presión y estaba muy tranquila porque no esperaba mucho, y en la semifinal he dado todo lo que he podido y estoy muy contenta. Al principio no era nada consciente de lo que había hecho, pero ahora con el paso de las horas lo voy digiriendo y realmente contenta con lo que he hecho", señaló Carvajal en declaraciones recogidas por la RFEN.

La del Real Canoe NC cree que "la clave" para haber dado este buen nivel ha sido que ha entrenado "mucho", que ha repetido los saltos "muchas veces, tanto aquí como en Madrid, y que además no tenía "mucha presión" por lo que estaba "relajada".

Su alegría no pudo venir acompañada de la Valeria Antolino, que tras superar la preliminar, acabó decimocuarta y fuera de la final. Posteriormente, junto a Rocío Velázquez, Carlos Camacho y Alberto Arévalo formó equipo para la final del evento mixto de 3 y 10 m, con un sexto puesto.

Finalmente, en las pruebas de la jornada de aguas abiertas, Carlos Garach, pese a que había expectativas para estar más arriba, finalizó duodécimo en los 5 kilómetros, mientras que Guillem Pujol sólo pudo ser trigesimotercero. Además, en la carrera femenina, la joven Ángela Martínez firmó un óptimo duodécimo lugar, con Candela Sánchez, vigesimosegunda.