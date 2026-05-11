Ana Peleteiro: "Mientras siga soñando con ser campeona olímpica, hay Peleteiro para rato"

La atleta española Ana Peleteiro, en la Gala de los Premios Laureus 2026. - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez
MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La atleta española Ana Peleteiro aseguró que "hay Peleteiro para rato", mientras "siga teniendo ganas de mejorar y de soñar con ser campeona olímpica", antes del nacimiento de su segundo hijo, León, defendiendo que ha estado "mejor después de dar a luz que antes".
"La motivación es el motor que me mantiene con tantas ganas aún en un deporte que llevo practicando 25 años de mi vida. Es complicado, porque llevo siendo deportista toda la vida y no encontrar esa motivación es algo que puede pasar y de hecho le pasa a mucha gente. Marcarme objetivos me ayuda a que esa motivación siga latente", expresó la deportista en una entrevista a Women's Health recogida por Europa Press.
La gallega avanzó que tiene "marcado el objetivo de saltar 15 metros muchas temporadas", pero no lo ha logrado. "Y no por eso llega la decepción o la desmotivación, sino las ganas de volver a intentarlo. Y mientras siga teniendo esas ganas de seguir mejorando y de soñar con ser campeona olímpica, yo creo que hay Peleteiro para rato", aseguró.
La atleta insistió en que un embarazo no significa la retirada de una deportista, algo que "siempre daban por hecho" en su caso. "Y demostré con Lua que no. Que volví y volví a mi mejor nivel, quedándome a 3 centímetros del récord de España, volviendo a ser campeona de Europa dos veces, finalista olímpica, tercera del mundo, y a estar fuerte en los grandes campeonatos. Realmente he estado mejor después de dar a luz que antes", comentó la campeona de Europa al aire libre en 2024.
"El día que me deje de gustar y prefiera dedicarme al 100% a mis hijos a tiempo completo, así lo haré, pero por ahora no ha llegado ese momento. Y no quita que tú seas deportista y que no te dediques 100% a tus hijos. O sea, creo que a día de hoy es totalmente compatible hacer las dos cosas, trabajar y ser madre o padre", agregó, antes de que nazca León.
Peleteiro reiteró que sigue "estando igual de motivada", y reivindicó que "no por dar a luz tu cuerpo ya no sirve". "De hecho, yo he alcanzado niveles de velocidad, de fuerza, muchísimo mejores después de dar a luz que antes. Pero mi ejemplo tiene que ser el de todas las mujeres. Igual hay mujeres que dan a luz y no quieren saber nada más del deporte, porque se quieren focalizar en su maternidad, en sus hijos, y es lícito, tienen todo derecho del mundo. Pero mi caso, mi trabajo me encanta", añadió.
Además, confesó que se planteó competir en Madrid 2025 incluso estando embarazada. "Pero al final, pensé que no era justo, ni para mí, ni para el bebé, ni para la compañera que podría tener la oportunidad de competir con España en una Copa de Europa. Entonces, por eso decidí retirarme y se me criticó muchísimo", recordó.
"También por eso tuve que decir antes que estaba embarazada, porque estaban diciéndose barbaridades sobre mí. Y fue algo que me dolió mucho, porque que alguien ponga en duda que yo no disfruto yendo con la selección, cuando mi mejor versión siempre la he dado con la selección española... Y es la única forma en la que yo me motivo. Cuando me visto el body y represento a mi país. Pero ya que no he podido quitarme la espinita en Madrid, pues me gustaría ir a Valencia", defendió.
Peleteiro, de 30 años, está disfrutando de su embarazo "sin exigencias estéticas". "Creo que a las mujeres durante los embarazos se nos exige mucho a nivel estético, y a las deportistas que decidimos ser madres, todavía más. Entonces he fluido mucho y no tengo expectativas ni en el embarazo ni tampoco de cara al parto ni el posparto", comentó.
"Tener un aborto, el mío fue en la semana 9, hasta que no pasas por ello, como que no eres consciente de lo doloroso que es. Porque no son las semanas del bebé lo que marca el dolor, es que tú ya eres consciente de que vas a ser mamá otra vez. Y respetando cada etapa de ese duelo, lo conseguí gestionar", relató sobre el aborto entre su primer y si tercer embarazo.