Archivo - Anthony Joshua volverá al boxeo "cuando sea el momento adecuado", según su promotor Eddie Hearn. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 14 Ene. (dpa/EP) -

El promotor de boxeo Eddie Hearn ha dicho que su representado Anthony Joshua volverá a competir "cuando sea el momento adecuado" y haya tenido tiempo para recuperarse del accidente de tráfico que sufrió el pasado 29 de diciembre en Nigeria, donde él resultó herido y además murieron sus amigos íntimos Sina Ghami y Latif 'Latz' Ayodele.

Hearn, director de la empresa Matchroom Sport, declaró este miércoles a la cadena Sky Sports que su prioridad con respecto al excampeón mundial de pesos pesados, de 36 años, tenga el espacio necesario para recuperarse de la pérdida de dos miembros leales de su habitual equipo de trabajo.

"Creo que AJ, como hemos visto en el pasado en cuestiones relacionadas con el boxeo, es siempre un tipo valiente, muy positivo. Esto es muy diferente a eso y sé que se tomará su tiempo. Necesitará tiempo para recuperarse física, mental, emocional y espiritualmente antes de tomar una decisión sobre su futuro", comentó Hearn durante su entrevista.

"Creo que querrá volver al boxeo, pero eso será su decisión cuando sea el momento adecuado. Desde luego, no es una conversación que vaya a tener con él en breve. La única conversación es '¿estás bien?', y a veces nos encontramos con que la gente aparenta estar bien, pero lo que le ha pasado no es normal y es desgarrador para todos los involucrados", apostilló.

Nacido en Watford y de padres nigerianos, Joshua estaba en Nigeria de vacaciones cuando ocurrió su accidente, tras haber ganado al 'youtuber' Jake Paul el 19 de diciembre en Miami (EE.UU.). Y en pleno proceso de recuperación, ya se ha empezado a hablar de un posible combate con Tyson Fury, pero su promotor espera que pase "bastante tiempo" lejos del 'ring'.

"Sí, lo creo, y repito que no es una conversación que nadie se sienta cómodo teniendo que preguntar sobre qué podría ser lo siguiente o en qué está pensando. Cuando sea el momento adecuado, creo que tomará su decisión y lo sabréis por él mismo. Esa es la única voz que debéis escuchar en ese sentido y le daremos tiempo para tomar esa decisión y recuperarse", zanjó.