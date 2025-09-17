Antiviolencia propone sancionar a 17 implicados en incidentes durante la Vuelta

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en Vegadeo (Asturias). Se produce en la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España bajo el lema ‘Fora Israel da Volta Cicli - Carlos Castro - Europa Press

La Comisión propone también multar a un aficionado por insultos racistas a Mbappé y Vinícius

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este miércoles multar a 17 personas implicadas en incidentes en las etapas 12, 14 y 15 de la reciente Vuelta Ciclista a España, además de otra sanción de 4.000 euros a un aficionado por insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

En una nota de prensa del Ministerio de Interior, la Comisión recoge la propuesta de sanción a "17 ciudadanos" por los incidentes que afectaron al desarrollo de la Vuelta en las últimas semanas, en concreto tres etapas, aunque no la última de Madrid hace tres días, donde protestas en favor de Palestina y contra Israel impidieron la finalización de la ronda española en la capital.

"Las multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a eventos deportivos durante un periodo de seis meses. Los expedientes corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en los tramos Laredo-Los Corrales de Buelna (etapa 12), Avilés-La Farrapona (etapa 14) y Aveiga-Monforte de Lemos (etapa 15)", dice la nota.

Además, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer una sanción de 4.000 euros y una prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un periodo de 12 meses a un aficionado del Real Oviedo acusado de proferir insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

"La infracción se detectó en el minuto 37, cuando las cámaras captaron a un varón ubicado en el Fondo Norte del estadio Carlos Tartiere que hacía 'gestos corporales de imitación de un mono' y que fue identificado por la Policía Nacional como miembro de un grupo ultra del equipo local. El pasado 6 de septiembre fue detenido y el Juzgado de Instrucción 1 de Oviedo investiga si existe delito", añade el escrito de Antiviolencia.

Por otro lado, destaca una sanción de 60.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos durante dos años impuesta a miembro del grupo radical Curva Sur del Hércules de Alicante que tenía una prohibición de acceso a los recintos deportivos decretada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante y vigente hasta el próximo mes de diciembre.

Además, la Comisión ha aprobado una batería de propuestas de sanción contra aficionados vinculados al grupo ultra Ligallo del Real Zaragoza, multas que oscilan entre los 1.500 y los 60.000 euros, por exhibición de bengalas y otros comportamientos contrarios a la ley en los partidos del Real Zaragoza contra el Deportivo de La Coruña y el Huesca de la pasada temporada.