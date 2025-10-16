Ariarne Titmus anuncia su retirada de la natación a los 25 años

Archivo - La nadadora australiana Ariarne Titmus con su medalla de oro en los 400 libre de París 2024 - Sven Hoppe/dpa - Archivo

SIDNEY (AUSTRALIA), 16 (dpa/EP)

La australiana Ariarne Titmus, ocho veces medallista olímpica, con cuatro oros, anunció este jueves su retirada de la natación a los 25 años después de haberse tomado un tiempo de descanso en el que ha descubierto que había "algunas cosas" que siempre ha valorado eran "un poco más importantes" que su carrera deportiva.

"Acabas de cumplir 25 años y ha llegado el momento de dejar la natación", escribió Titmus en una carta en 'Instagram' a un yo más joven. "La persecución fue implacable y diste todo de ti. Te marchas sabiendo que no te has arrepentido de nada. Te sientes realizada, contenta y feliz", añadió.

La laureada nadadora también publicó un vídeo para explicar su adiós al deporte recordando que "siempre" había tenido "la intención de volver" tras haber decidido hacer un parón tras París 2024. "Nunca pensé que París serían mis últimos Juegos Olímpicos", afirmó la australiana que en la capital francesa ganó el oro en los 400 metros libre por delante de la estrella canadiense Summer McIntosh y de la legendaria estadounidense Katie Ledecky, en el relevo 4x200 libre y la plata en las pruebas de 200 y 800 m libre.

"Durante toda mi carrera como nadadora he sido todo o nada. Me he tomado este tiempo alejada del deporte y me he dado cuenta de que algunas cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí lo son un poco más que la natación, y eso está bien", confesó Titmus, que se ausentó ya de los últimos Mundiales celebrados el pasado verano en Singapur, donde hizo de comentarista para la cadena de su país 'Channel 9'.

Titmus, que en Tokyo 2020 conquistó dos oros (200 y 400 libre), una plata (800 libre) y un bronce (4x200 libre), tiene previsto ahora participar en el nuevo reality '¡Tiburón!', precisamente de 'Channel 9', en el que famosos australianos viajarían a las Bahamas "para enfrentarse a su mayor miedo".

En septiembre de 2023, Titmus reveló que se había sometido a una operación quirúrgica para extirparle unos tumores benignos en un ovario que le descubrieron tras una resonancia magnética rutinaria por un dolor en la cadera y en su vídeo de despedida reconoció que aquello fue "un punto de inflexión" personal "o un momento en el que se encendió un interruptor". "Fue en el periodo previo a los Juegos de París. Pasé por algunos problemas de salud que, francamente, me afectaron mucho mentalmente. Probablemente fue la primera vez que me planteé cosas fuera de la natación", subrayó.

El equipo nacional de natación australiano elogió la "maravillosa carrera" de la nadadora en una publicación en las redes sociales y le dio "las gracias por todo". "Sabemos que la natación no te perderá", escribió. El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, felicitó a la joven de 25 años "por una carrera increíble". "Has enorgullecido a Australia dentro y fuera de la piscina", indicó.

"¡Una competidora, campeona y persona excepcional! Felicidades Ariarne Titmus", apuntó la mítica Katie Ledecky, mientras que la canadiense Summer McIntosh también tuvo palabras cariñosas. "¡Felicidades por una carrera increíble y todo lo mejor en tu próximo capítulo! Te echaremos de menos", remarcó.