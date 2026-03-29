Así es el rugby seven, con Valladolid como una de las grandes citas del año

Partido de rugby seven entre España y Francia. - ALEX HO / WORLD RUGBY

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rugby seven es una de las disciplinas más exigentes del programa olímpico, con partidos de solo 14 minutos, siete jugadores por equipo y espacios amplios que obligan a esprints constantes, cambios de dirección explosivos y una gran resistencia cardiovascular; y que en dos meses, del 29 al 31 de mayo, Valladolid acogerá una de las rondas decisivas del HSBC SVNS World Championship Series, el circuito internacional organizado por World Rugby.

A diferencia del rugby tradicional, con 15 jugadores y 80 minutos de juego, el formato sevens concentra máxima intensidad en intervalos cortos, ya que se juegan hasta 6 partidos en un mismo fin de semana con recuperaciones de menos de 2 horas entre encuentros.

En los partidos, los jugadores recorren grandes distancias a alta velocidad con pulsaciones máximas durante gran parte de los 14 minutos de juego. Para ello, la preparación consiste en entrenamientos de potencia, fuerza funcional, velocidad y toma de decisiones bajo fatiga, porque cualquier detalle puede ser clave en este tipo de competición. "Es un deporte que no permite desconexión. Cada error se paga en segundos", explican desde el entorno técnico de las Series Mundiales.

Y en esta disciplina, España puede presumir de referentes con talento, ya que el equipo nacional masculino compite en la máxima división del circuito. Uno de ellos es Manu Moreno, que compagina su carrera deportiva con estudios de medicina.

O Jeremy Trevithick, jugador internacional con una historia personal marcada por su origen multicultural --nacido en Beirut y criado en Málaga-- y su trayectoria en el rugby europeo. Se formó en el Marbella Rugby Club y pasó por el Club de Rugby El Salvador de la División de Honor española y el equipo 'Espoirs' del Club Athlétique Brive-Corrèze del Rugby Pro D2 de Francia.

En el circuito femenino, el rugby español también vive un momento de crecimiento, con jugadoras como María Calvo, que regresa a la competición tras superar una lesión de ligamento cruzado, o Olivia Fresneda, heredera de una de las grandes sagas del deporte español como hija de Blanca Fernández Ochoa.

El rugby seven, además, debutó en los Juegos Olímpicos en Río 2016 y desde entonces se ha consolidado en el programa olímpico por su dinamismo. Las Series Mundiales son la principal vía de preparación y clasificación para los próximos Juegos de Los Ángeles 2028, porque no solo determinan el ranking anual, sino que permiten a las selecciones medir su evolución competitiva.

Así, la cita de Valladolid será la segunda parada del Championship final de la temporada, donde los mejores equipos lucharán por consolidar su posición de cara al nuevo ciclo olímpico. Durante tres días, del 29 al 31 de mayo, el Estadio José Zorrilla reunirá a las principales selecciones internacionales en un evento que combina rendimiento extremo, estrategia y espectáculo deportivo.