La atleta alemana Smilla Kolbe condena los insultos racitas contra sus compañeros en el Europeo

La mediofondista alemana Smilla Kolbe durante la prueba de 400 metros en el Campeonato Europeo de Birmingham. - Sven Hoppe/dpa

BIRMINGHAM (REINO UNIDO), 13 (dpa/EP)

La mediofondista alemana Smilla Kolbe condenó este jueves los comentarios racistas publicados en las redes sociales contra sus compañeros de equipo en el marco del Europeo de Atletismo de Birmingham (Reino Unido), afirmando que "no es justo", y preguntó retóricamente qué pasaría si no fuera "tan blanca" como es.

"Estoy enormemente agradecida por todo el apoyo que recibo, pero ni siquiera quiero pensar qué pasaría si no fuera tan blanca como soy. Me resulta aterrador. Lo veo en las secciones de comentarios de otros compañeros. Sencillamente me parece que no es justo", expresó Kolbe en una entrevista a la cadena de televisión alemana ZDF después de disputar las semifinales de los 800 metros.

Y es que la mediofondista ocupó la sexta plaza y se quedó a solo dos centésimas de disputar la final del Europeo de Atletismo que se celebrará este viernes, por lo que recibió el apoyo de la afición alemana que no obtuvo otros compañeros suyos. "Todos representamos aquí al mismo país, Alemania. Competimos con juego limpio y respeto. Esos son los valores del deporte, y espero lo mismo de todos los que nos apoyan y nos ven", aseveró.

Asimismo, Kolbe no citó a ningún compañero o compañera de equipo en particular afectado por los comentarios de odio. "Se puede ver debajo de muchas publicaciones, por eso no digo más. Al fin y al cabo, también quiero centrarme en lo positivo. Solo quería desahogarme, porque para mí es enormemente importante", concluyó.

Por su parte, la campeona olímpica de lanzamiento de peso Yemisi Mabry, atleta alemana y de origen nigeriano, mostró su apoyo a Kolbe compartiendo el extracto de la entrevista a sus redes sociales, acompañado de la palabra "gracias".