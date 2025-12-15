La atleta paralímpica Fiona Pinar lidera una histórica campaña de CaixaBank con 29 millones de impactos - CPE

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La atleta paralímpica Fiona Pinar es la protagonista principal de una potente campaña de publicidad multimedia de CaixaBank, presente durante varias semanas del mes de diciembre en numerosos soportes y medios de comunicación, según informó el Comité Paralímpico Español (CPE).

Bajo el lema 'Cuando deje de impresionarte lo que perdimos, te impresionará lo que ganamos', la campaña tuvo su punto álgido el pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el lanzamiento de un spot protagonizado por la atleta catalana que se proyectó en pantallas gigantes emblemáticas de Madrid, como las de Callao y cinco teatros de la Gran Vía, además de soportes publicitarios iluminados en estaciones de metro, cercanías y centros comerciales de Madrid y Barcelona.

La acción tuvo también una amplia presencia en televisión, principales plataformas OTT, prensa digital, prensa escrita y redes sociales. En televisión, presentadores de Antena 3 y La Sexta hablaron de la campaña en programas como 'Espejo público', 'La Ruleta', 'Pasapalabra', 'El tiempo' o 'Jugones', entre otros, y el spot de Fiona Pinar se emitió en todos los espacios informativos de Antena 3, Telecinco y Cuatro, siendo el informativo de Antena 3 con el citado anuncio el programa más visto del día.

En conjunto, la campaña alcanzó solo ese 3 de diciembre a más de 29 millones de individuos y superó los 168 millones de impactos, cifras que sitúan esta acción como una de las de mayor alcance vinculadas al deporte paralímpico español.

Creada por la agencia McCann y dirigida por Pol Penas junto al director de fotografía Lluís Martí, con la productora Oxígeno, la campaña consta de una pieza de 20 segundos para televisión, una gráfica y diversas piezas para redes sociales en las que también aparecen otros deportistas paralímpicos como el ciclista Sergio Garrote y los nadadores Óscar Salguero y Emma Feliu.

La propia Fiona Pinar destacó en sus redes sociales la importancia y el orgullo de ver su imagen proyectada en lugares tan emblemáticos como las pantallas gigantes de la Gran Vía madrileña, en una campaña que, por sus datos de alcance e impacto, puede considerarse una de las más relevantes protagonizadas por atletas con discapacidad en la historia del deporte paralímpico español.

Con esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con el Equipo Paralímpico Español, del que es uno de sus principales patrocinadores, y su papel dentro de la Familia Paralímpica, impulsando de manera notable la difusión y el conocimiento del deporte paralímpico entre el gran público.