Los atletas de la San Silvestre Vallecana se preparan para una carrera "especial" que pone "los pelos de punta"

Atletas profesionales de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025. - NATIONALE-NEDERLANDEN SAN SILVESTRE VALLECANA

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los atletas destacados de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025 se preparan para competir este miércoles en una carrera "especial" que ven para "disfrutar", porque pone "los pelos de punta" y permite "conectar con la gente".

El Hotel Rafael Atocha acogió este martes a algunos de los atletas masculinos y femeninos más destacados que participarán en la categoría internacional, que recogieron allí, como los 40.000 corredores populares que recorrerán esos 10K por las calles de Madrid, sus respectivos dorsales.

Entre ellos, la española Marta García, ganadora de la prueba en 2024, en una de las carreras que recuerda "con más ilusión". "Jamás había vivido algo así ni sentido la euforia de la gente con tanta fuerza, iba con los pelos de punta", confesó.

"Me sentí pequeñita por momentos ante mis rivales, pero fue la gente la que me dio la confianza para ir hacia delante y no mirar atrás. La cuesta de Vallecas también la recuerdo, porque costó mucho, pero fue la adrenalina, Madrid y su gente lo que me hizo llegar la primera al Estadio de Vallecas", agregó.

La leonesa avanzó que "todavía" no ha planteado la carrera de este miércoles, pero llega "con ilusión de repetir lo del año pasado". "Me da igual el tiempo, no es una carrera para correr rápido, es una carrera para disfrutar y esa es mi prioridad número uno, junto con revalidar la victoria. Seguro que me veréis por aquí muchos años", dijo.

A su lado, Carla Gallardo, poseedora del récord de España en esta distancia (31:11), insistió en que "es una carrera para competir y disfrutar, más allá de las marcas". 2Estamos cegados por el ambiente, las luces, la gente. Es increíble compartir salida con todo el mundo, hay mucho más público, estás arropado en cada zancada, es más cercano. La ruta es una disciplina en la que conectas más con la gente", valoró.

La también española Lucía Rodríguez, olímpica en Tokyo 2020, defendió que su objetivo es "seguir progresando" y mejorar el 12º puesto del año pasado, en una edición de 2025 en la que su hermano será su 'liebre'. "Ha sido a última hora, tiene un corazón grande y estará conmigo, es especial, más allá de lograr la marca. Me dejaré fluir, será mi apoyo", indicó.

"Para una madrileña es especial, competir en casa siempre lo es. Es un día de disfrutar al máximo cerca de los míos, es una cita marcada en el calendario en mi casa. Con mucha ilusión para sacar lo mejor de mí", añadió.

Por su parte, la atleta nacional Fátima Ouhaddou, que llega con un mejor tiempo de 32:06 en 10K y campeona de Europa de maratón, quiere "volver a disfrutar de esta maravillosa carrera" que "siempre" está en su calendario. "Vengo con mucha ilusión, estoy entrenando muy bien y quiero luchar por los primeros puestos. Siempre he sido popular, de correr todos los fines de semana y estoy cumpliendo mi sueño, consiguiendo grandes objetivos", celebró.

En una Vallecana que contará con la presencia de la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta y vigente plata continental de 10.000 metros, aunque no cree que sea "la única favorita". "Hay grandes atletas en la carrera. Me encanta correr en España porque las condiciones con increíbles", comentó.

En la categoría masculina, todos los focos apuntan al keniano Geoffrey Kamworor, dispuesto a seguir la senda de algunos de sus compatriotas, como Eliud Kipchoge, Leonard Komen o Mike Kigen. Es triple campeón mundial de medio maratón, dos veces campeón mundial de cross y plata mundialista en 10.000 metros, además de vencedor en dos ocasiones del Maratón de Nueva York.

"Es un honor estar aquí, la temporada ha sido muy buena y ahora continúa. Llevo mucho tiempo sin correr un 10K, pero me gusta estar en Madrid. Era un sueño correr aquí, veía esta carrera en la tele, es una carrera rápida", avisó.

Kamworor parte como favorito, aunque deberá competir con la armada española liderada, entre otros, por Carlos Mayo, que compitió hace tres semanas en la maratón de Valencia. "Ha tocado desconectar, es una incógnita total, no sé cómo va a responder mi cuerpo. Espero que mañana sea el día perfecto", deseó.

"Cuando nos enteramos de que corría Kamworor, la incógnita era saber cómo estaba él. Hace mucho que no corre un 10K, pero dice que está bien y le apetece correr rápido, es un atleta que está muy por encima de nosotros, nos dará una oportunidad si se espera en el grupo. Es una carrera muy dada a las sorpresas, pero casi dependemos más de su fallo que de nuestro buen hacer. A mí me sorprendió mucho el recorrido, tiene repechos que hay que conocer, el tramo final... La experiencia es un grado", expresó.

No faltará el ya habitual Fernando Carro, que auguró "muy complicado estar a la altura de Geoffrey Kamworor". "Disfruto desde pequeño de correr esta carrera. Yo creo que Geoffrey va a romper la carrera de primeras, habrá algún loco, algún español, que salga cerca de él, con la esperanza de que pueda aguantar esas puestos de podio", analizó.

Mientras que el gallego Adrián Ben aseguró que intentarán "ponérselo difícil" al keniano. "Para mí, esta carrera es salir de mi zona de confort. Nunca he preparado un 10K como he preparado un 1.500, a conciencia, pero es algo que sí se podrá dar en un futuro. El año pasado se me hizo larguísimo de emociones, tengo muchos recuerdos, es un recorrido superbonito que la gente tiene que disfrutar", dijo.

Y uno de los debutantes será el zaragozano Eduardo Menacho. "Muchas veces no he querido venir porque soy muy familiar, pero me lo han repetido muchas veces y me han convencido. Seguro que supera mis expectativas, porque si tanta gente lo dice... Seguro que me llevo de aquí una gran experiencia", expresó.

"Me siento capaz de competir con ellos, de mirarles de tú a tú, con respeto. Todos lo pondrán muy difícil. Me vendría bien una carrera con un ritmo alto y está a mi favor que pueda ir a la rueda de Geoffrey. Hay que saber vigilar a esos atletas españoles de un nivel similar y cogerlos como referencia al ser yo novato en la carrera. Pero yo lo que quiero es disfrutar de la experiencia", concluyó.

Los atletas profesionales arrancarán a las 19.55 horas este miércoles, en un recorrido de 10.000 metros que discurrirá por zonas emblemáticas de la capital como Concha Espina Serrano, República Argentina, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, Neptuno, el Paseo del Prado, Atocha, la Avenida Ciudad de Barcelona, la dura cuesta de la Albufera, hasta llegar al Estadio de Vallecas.