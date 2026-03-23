Attaoui: "Me costó digerir el bronce porque aspiraba a algo más"

Mohamed Attaoui posa con su medalla de bronce conseguida en el Mundial de pista cubierta de Torun a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Attaoui ha reconocido que le ha costado digerir el bronce logrado en la final de 800 metros del Campeonato del Mundo de pista cubierta de Torun (Polonia) porque "aspiraba a algo más", y ha reconocido que tiene "hambre de más" para las próximas citas, sobre todo el Europeo al aire libre.

"Era un Mundial, sabía que el nivel era súper difícil. Encima este año se ha corrido muchísimo, con la nueva norma de pillar calle libre a los 150 metros las marcas eran increíbles. De hecho, iba con la duodécima mejor marca, no era uno de los favoritos por marca, pero al final, cuando llega un campeonato, estoy para pelear por grandes cosas", señaló a la llegada del equipo español al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, explicó sus sensaciones durante toda la competición. "Estuve las dos últimas semanas antes del Mundial entrenando en Castellón muy bien y llegaba muy fuerte. Hay que ir superando ronda a ronda, porque en el 800 al final puedes llegar a la final y conseguir medalla o te puedes ir en primera ronda. Paso a paso, primera ronda muy bien, superada, encontrándome superbien. La semifinal también superdura, con rivales con mejor marca que yo, también superándola, haciendo el récord de España", manifestó.

"En la final, peleándolo hasta el final, consiguiendo un bronce que ahora me sabe bien, pero hasta ayer me costó un poco, porque sabía que tenía más en mis piernas, aspiraba a algo más, quería ganar. Me conformo con el bronce, pero saco aprendizaje, hambre de más y ganas de los próximos campeonatos", continuó.

"Yo iba a ganar, o sea, no ha sido ninguna sorpresa. Los rivales eran superbuenos, iba con la duodécima mejor marca, pero eso no importaba. Sabía que podía pelearle a cualquiera. Quería ganar; el bronce está bien, pero como que me sabe a poco. Voy con hambre a los siguientes campeonatos", advirtió.

Además, Attaoui tiene claro su próximo objetivo. "Este año era un poco más tranquilo, teníamos este Mundial de pista cubierta y luego el Europeo, que es el gran objetivo. Ahora a entrenar, a descansar unos días ahora, y a preparar el Europeo al aire libre, que es el gran objetivo de la temporada", finalizó.