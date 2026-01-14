Audrey Pascual arranca el 2026 con dos oros en descenso en la Copa del Mundo

Audrey Pascual con una de sus medallas de oro en descenso en la Copa del Mundo de Saalbach (Austria) - JAIME HERNÁNDEZ

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual arrancó el año 2026 con nuevos éxitos en la Copa de Mundo de Esquí Paralímpico, con sus dos primeros oros en la modalidad de descenso, en la prueba que se está disputando en la localidad austriaca de Saalbach.

La joven deportista madrileña de 21 años continúa así con sus buenas sensaciones a poco de hacer su debut en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno. En esta temporada, ya acumula ocho metales y lidera la general de la Copa del Mundo.

En una especialidad en la que ha debutado esta campaña en el principal circuito internacional, Pascual sigue demostrando su progresión y tras ser cuarta y segunda a finales de 2025 en sendos descenso en Santa Caterina (Italia), esta vez fue imparable para sus rivales.

El martes, la esquiadora española libró una bonita batalla con su teórica principal rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se decantó de su lado por 87 centésimas, principalmente gracias a un gran último sector de su bajada.

Y 24 horas después, Audrey Pascual sumó una nueva medalla de oro en el segundo descenso de Saalbach, esta vez con mucha más autoridad, bajando incluso por debajo del minuto y aventajando esta vez en casi segundo y medio a Forster. Ahora, la madrileña afrontará en la estación austriaca el jueves y el viernes dos Supergigantes.