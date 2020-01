Aymar Navarro, primer español en el FWT: "Este 2020 quiero luchar por estar arriba"

Publicado 23/01/2020 16:39:49 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'freerider' Aymar Navarro, primer español que disputa el Freeride World Tour, afirmó que luchará "por estar arriba" en todas las competiciones de 2020, después de lograr clasificarse entre los diez primeros en la primera prueba del circuito mundial que se ha celebrado en Japón.

Aymar Navarro, nuevo embajador de la consultora RSM, confía en repetir los éxitos del pasado en la 'Champions League' del esquí fuera de pista, pues cosechó un histórico podio en la prueba de Vallnord Ordino-Arcalís (Andorra) de 2017 y se clasificó para la final del Mundial en 2019.

"Este 2020 quiero luchar por estar arriba en todas las competiciones, pero sobre todo por quedar satisfecho con todas y cada una de las bajadas que haga en el Freeride World Tour. Poder competir de tú a tú con los mejores esquiadores fuera de pista del mundo es todo orgullo, al igual que poder decir que son también mis compañeros de montaña", explicó Navarro.

El nuevo embajador de RSM celebró el noveno puesto en Japón. "Siempre es bien recibido, más aún cuando apenas he podido entrenar en condiciones por la falta de nieve en los Pirineos. El terreno de Hakuba es el menos favorable para mi estilo de esquí, pero he encontrado una línea con la que me he sentido muy cómodo, me ha permitido disfrutar en la bajada y cumplir con mi objetivo que era entrar en el Top-10. Estoy contento con el resultado y con ganas de viajar a Canadá para la siguiente prueba del mundial. Parece que las condiciones allí son inmejorables, así que espero poder quitarme por fin la espina que tengo clavada con la parada canadiense logrando un buen resultado", concluyó.

El Freeride World Tour de esta temporada se disputará en cinco pruebas en tres continentes, y culminará en la legendaria cara del Bec des Rosses en Suiza, que cumple este año 25 ediciones del Verbier Xtreme y al que solo accederán, del 28 de marzo al 5 de abril, los 12 mejores clasificados del circuito.