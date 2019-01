Barreda: "Estoy muy decepcionado, me he metido en una bajada equivocada"

Publicado 09/01/2019 20:12:18 CET

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) se mostró "muy decepcionado" tras abandonar el Rally Dakar en la tercera etapa, cuando era líder de la clasificación general, después de haberse metido "en una bajada equivocada" que impedirá finalizar su novena aventura en el raid sudamericano.

El de Honda no pudo evitar un descenso infernal y, tras quedarse atrapado, no ha tenido más remedio que abandonar. "Estoy muy decepcionado. Empecé bien, iba bien, atacando, adelantaba a otros pilotos. Al llegar a una zona en alto, de repente, me he encontrado rodeado de niebla. No había nada de visibilidad y me he metido en una bajada equivocada", relató.

"Resbalaba mucho y no conseguía volver a subir. He intentado encontrar una solución por abajo, pero sin suerte. Resultaba imposible salir", añadió Barreda, que suma su tercera abandono en las cuatro últimas participaciones en el Dakar.