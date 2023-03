Belén García centrará su 2023 en la Michelin Le Mans Cup

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Belén García participará en la edición 2023 de la Michelin Le Mans Cup al volante de un Ligier de la categoría LMP3 preparado por el equipo británico 360 Racing, reforzando así su apuesta por la resistencia y por poder llegar en un futuro a las famosas 24 Horas de Le Mans.

Tras debutar en octubre de 2022 en la resistencia, en la cita de Portimao de la Michelin Le Mans Cup, y competir con buenos resultados en la última edición de las Asian Le Mans Series, la piloto catalana se centrará este año por completo en la Michelin Le Mans Cup, categoría que marcó su estreno en las carreras de larga distancia.

Ganó en Paul Ricard en la Ultimate Cup 2022 y peleó por podios absolutos en las Asian Le Mans Series, ya en este mismo 2023. Ahora, el reto es dar un "decisivo salto adelante" en su carrera. "Me siento, ante todo, feliz por tener un programa en resistencia, que era mi objetivo principal", reconoció Belén García en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

"Llego a la Michelin Le Mans Cup decidida a aplicar los muchos aprendizajes que me llevo de las Asian Le Mans Series, y espero ser competitiva en un certamen muy exigente y que visita seis circuitos de primer nivel", aseguró.

Una apuesta decidida, ya que por el camino dijo que no a la F1 Academy, nueva competición femenina bajo el paraguas de la Fórmula 1. "Es cierto que he tenido opciones de estar en la parrilla de la F1 Academy, pero creo que ése ya no es mi sitio. Este campeonato constituye una gran plataforma de lanzamiento para chicas más jóvenes que inician su camino en el automovilismo, como prueba el hecho que se celebra con monoplazas de F4. Pero yo ya competí con este tipo de coches en 2019, y creo que tengo esta fase superada", apuntó.

Belén García disputará la temporada 2023 de la Michelin Le Mans Cup al volante de un Ligier JS P320 de la categoría LMP3, un prototipo que ya conoce, puesto que es el mismo con el que ha competido en todas sus apariciones en el mundo de la resistencia hasta la fecha.

Cambia el equipo, ya que la piloto española pasará a enrolarse en la escudería británica 360 Racing, que atesora una destacada experiencia en las European Le Mans Series y el certamen Radical Masters.

El calendario de la Michelin Le Mans Cup 2023 arrancará el martes 18 de abril en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que acogerá los tests colectivos previos y también la primera cita de dos horas del año el sábado de esa misma semana.

Imola celebrará, apenas 15 días después, la segunda carrera, también de 120 minutos de duración. La excepción a la norma llegará los días 8 y 9 de junio, en los que el trazado de Le Mans programará una cita doble de 55 minutos de duración unitaria. Completan la campaña las visitas a Paul Ricard (15 de julio), Spa-Francorchamps (23 de septiembre) y Portimão (22 de octubre).