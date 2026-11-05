Bijan Robinson (Falcons): "Tengo que aprovechar este don que me ha dado Dios"

El 'running back' de los Atlanta Falcons Bijan Robinson durante la rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'running back' de los Atlanta Falcons ha comentado este jueves que es consciente de que no está jugando al nivel de unos de los mejores corredores de la NFL, pero que está "intentando llegar al nivel más alto" para poder ayudar al equipo y "aprovechar el don que le ha dado Dios".

"Siendo sincero no siento que este jugando como el mejor 'running back' de la liga, tengo que ser mejor para el equipo. Estamos intentando llegar al nivel más alto para ayudar al equipo. Se lo que tengo que hacer y tengo confianza. Tengo que aprovechar este don que me ha dado Dios", afirmó el 'running back' de los Atlanta Falcons en rueda de prensa en los días previos a medirse a los Cincinnati Bengals en el Madrid Game.

Robinson catalogó el duelo del próximo domingo en el Santiago Bernabéu de "muy importante" para los Falcons porque puede ser un "punto de inflexión" para el tramo final de temporada. "Todo puede cambiar la trayectoria del equipo. Ganar este partido nos uniría más y nos ayudaría a saber quienes somos", añadió.

El de Tucson explicó que quiere que el juego de carrera "sea dominante" en el equipo "sin importar el rival". "Es donde nosotros encontramos la fuerza para mejorar como equipo. Tenemos que jugar fútbol coherente y asegurarnos de mover el balón a los espacios abiertos y abrir vías para sacarlos. Queremos ser duros de batir y nuestro trabajo es devolver esas cifras de victorias/derrotas a lo que deberían ser", subrayó.

Por último, aconsejó al jugador del Real Madrid Vinícius Junior, al que le une una amistad, que "se mantenga centrado" y no se preocupe por "lo externo" porque cuando se escucha las críticas de personas de fuera "empiezas a creértelas". "Le diría que confíe en su instinto, todos tenemos altibajos. No hay duda que lo hace muy bien sobre el terreno", dijo.

Por su parte, el 'quarterback' de los Falcons, Michael Penix Jr., se mostró "súper emocionado" de jugar en el Santiago Bernabéu. "Queremos ir allí, visitarlo y echar fotos. Es un estadio enorme y muy importante para el fútbol europeo. Queremos que los fans venga a ver el partido. El 'soccer' está por todo el mundo y queremos hacer lo mismo con nuestro fútbol", expresó.

De cara al duelo ante los Bengals, el mariscal de campo de los Falcons señaló que deben "corregir cosas" con respecto a la derrota ante los Buccaneers. "Tenemos que prestar atención a los detalles y entrenar a un alto nivel. Tenemos que asegurarnos de comportarnos como profesionales. Son una muy buena defensa y va a ser un desafío para nosotros. Tienen jugadores muy buenos y son un grupo muy bueno", indicó.

A nivel personal, confesó que quiero "ser fantástico y ganar el partido" siempre pero que no le gusta atribuirse las victorias. "Cuando tengo partidos malos reflexiono para buscar mejorar. Siempre busco la perfección, y cuando no la alcanzo trabajo duro para el futuro", reseñó.

Por último, el receptor de los Falcons Drake London sostuvo que tienen "una oportunidad perfecta" para mostrar lo espectacularidad de su deporte a personas que "no han visto nunca un partido de NFL". "Estamos encantados de jugar en un estadio tan legendario donde han ocurrido tantos momentos históricos", agregó.

Sobre la ofensiva de los Bengals, con dos jugadores top de la liga como Ja'Marr Chase y Joe Burrow, menciono que son "eléctricos juntos y por si solos". "Crecí viéndole y viendo como ataca y como hace la ofensiva. Es algo que sigo haciendo para seguir mejorando. Hace falta ser especial para ser 'quarterback' en la NFL", concluyó.