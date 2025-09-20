Biotherm gana de nuevo y Paprec Arkéa se lleva la segunda plaza de The Ocean Race Europe 2025 - LLOYD IMAGES / THE OCEAN RACE EU

La espectacular Regata Costera en Boka Bay marcó el final de la competición

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Regata Costera de Boka Bay en Montenegro reflejó una espectacular edición de The Ocean Race Europe y, como durante las seis semanas anteriores, fue Biotherm de Paul Meilhat, con el regatista catalán Carlos Manera a bordo, quien se impuso, confirmando un dominio increíble durante todo el verano de competición alrededor de Europa.

Al terminar segundo la tarde del sábado, Paprec Arkéa aseguró la segunda posición general, mientras que Holcim-PRB completó el podio final. Team Malizia terminó cuarto, por delante de Allagrande Mapei Racing, gracias a una gran actuación de Canada Ocean Racing - Be Water Positive, que finalizó quinto.

Un escenario impresionante en Montenegro y una batalla intensa para cerrar la segunda edición de The Ocean Race Europe puso el punto y final. La regata costera se disputó en Boka Bay, donde los equipos llegaron el pasado lunes. Aunque Biotherm ya había asegurado la victoria general, la lucha por los restantes puestos del podio estaba abierta, y Paprec Arkéa ganó la partida por el segundo.

La tripulación de Biotherm disfrutó del momento, cuatro victorias en cinco etapas y líederes cuatro puertas puntuables desde la salida en Kiel. "Estamos tan felices. Hemos vivido juntos durante dos meses con este objetivo en mente. Esta victoria es solo pura alegría y un bonus", dijo Paul Meilhat.

Paprec Arkéa cruzó la línea poco después. "Fue una prueba realmente increíble. Es genial mostrar el potencial de los barcos aquí. Tuvimos un gran inicio sobre los foils, no lo esperaba", afirmó Yoann Richomme. The Ocean Race Atlantic partirá de Nueva York el 2 de septiembre de 2026 y llegará a Barcelona aproximadamente un par de semanas después.