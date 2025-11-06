Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el descanso del partido de la NFL en el Bernabéu

Archivo - El productor Bizarrap (d) durante una actuación del cantante argentino Duki, en el Estadio Santiago Bernabéu, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor y DJ argentino Bizarrap, cuatro veces ganador de un Latin Grammy, y el rapero y reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee serán los protagonistas del 'Halftime Show' del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu el 16 de noviembre a las 15.30 horas.

El artista argentino, reconocido por sus producciones a artistas como Shakira, Rauw Alejandro o Quevedo, es uno de los diez músicos más escuchados del mundo, con 27 temas entre las 200 más populares del planeta. En su serie en YouTube BZRP Music Sessions, la última colaboración es con Daddy Yankee, la cual interpretará en directo por primera vez en Madrid.

"Poder actuar en el 'Halftime Show' del primer partido de la NFL en España es un gran honor. Y más aún junto a Daddy Yankee, una auténtica leyenda. Vamos a celebrar nuestra nueva canción 'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66' sobre el escenario. Estoy deseando que llegue ese momento", dijo Bizarrap ante la oportunidad de actuar en el descanso del partido.

Según la organización del evento, el espectáculo incluirá algunos de los mayores éxitos de Bizarrap y rendirá homenaje a sus sesiones más emblemáticas. Será la primera vez que Bizarrap y Daddy Yankee -quien regresó oficialmente de su retirada a principios de este año- actúen juntos en directo.

"Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap. Estoy muy feliz con la música y con el tema que hemos creado juntos; compartirlo con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. Prepárate, Madrid, prepárate NFL, ¡vamos a tener un espectáculo increíble!", afirmó el autor de temas como 'Gasolina' o álbumes referencia en el género como 'Barrio Fino', 'Prestige' o 'Mundial'.

Desde la competición, se mostraron emocionados por el espectáculo elegido para el descanso del Dolphins-Commanders en el Bernabéu. "En nuestras actuaciones internacionales hemos dado protagonismo a grandes artistas latinos, mostrando la fuerza y el atractivo global del género", explicó Tim Tubito, Senior Director de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL.

"Será un momento histórico, con la presentación inaugural de 'BZRP Music Sessions, Vol. 0/66' y un programa previo lleno de talento e inspiración. Una celebración de la música y la cultura que nadie querrá perderse", agregó.

Además, se incluirá la interpretación del himno nacional español Marcha Real a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y del himno de Estados Unidos por parte de la cantante neoyorquina Karina Pasian, quien reside en Madrid.

El partido entre los Dolphins y los Commanders se disputará el domingo 16 de noviembre a las 15.30 en el Bernabéu. En España, el encuentro podrá verse por Cuatro (Mediaset España), DAZN y NFL Game Pass en dicha plataforma de 'streaming'.