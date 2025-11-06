Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 6 (PA Media/dpa)

El joven Marshawn Kneeland, de 24 años y 'defensive end' (ala defensiva) de los Dallas Cowboys de la NFL, ha fallecido este jueves, según confirmó la franquicia de la liga estadounidense de fútbol americano.

"Con extrema tristeza, los Dallas Cowboys comunican que Marshawn Kneeland ha fallecido trágicamente esta mañana. Marshawn era un querido compañero de equipo y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones hacia Marshawn están con su novia Catalina y su familia", señalaron los Cowboys en un comunicado.

La noticia llega tres días después de que Kneeland, que estaba en su segunda temporada con los Cowboys, donde actuaba como 'defensive end', anotara el primer 'touchdown' de su carrera en la derrota ante los Arizona Cardinals. No se ha revelado la causa de su muerte.

Kneeland había participado en siete de los nueve partidos de esta temporada de los Cowboys, que le habían seleccionado en la segunda ronda del 'draft' y que en la pasada campaña, como novato del equipo, disputó once partidos.