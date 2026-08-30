El bronce de Sara Ouzande y la plata de Jaime Duro cierran para España el Mundial de Piragüismo Sprint

La española Sara Ouzande celebra su bronce en el Mundial de Piragüismo 2026 - RFEP

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española presente en el Campeonato del Mundo de Piragüismo de Sprint Olímpico cerró este domingo su participación con dos medallas, un bronce de Sara Ouzande y una plata de Jaime Duro, para un global de seis metales, tres platas y tres bronces, y el triunfo en la Copa de Naciones.

En el último día de competición en Poznan (Polonia), la asturiana Sara Ouzande fue la primera en subir al podio al conquistar el bronce en la final del K1 200 metros con un tiempo de 40.71, a un segundo exacto de la vencedora, la danesa Moercke, y a cuatro décimas de la plata de la húngara Lucz.

Para la palista española, este metal es el segundo del campeonato tras haber formado parte de la tripulación que se proclamó subcampeona del mundo en el K4 500 y la octava en total de una gran temporada que concluyó este domingo.

La otra alegría del domingo llegó por medio de Jaime Duro en el duro C1 5000 metros en el que se fue subcampeón del mundo como el año pasado en Milán (Italia) tras una dura carrera en la que los cinco porteos fueron decisivos a la hora de conseguir un puesto en el podio encabezad por el húngaro Adolf.

Del resto de la jornada, Antía Jácome fue quinta en la final del C1 200, a menos de seis décimas del bronce de la estadounidense Harrison, y Daniel Grijalba y Adrián Sieiro se quedaron a solo seis centésimas de la medalla de bronce al ser cuartos en la final de C2 500. En las dos finales del K2 500, Quique Adán y Carlos García fueron octavos, y Estefanía Fernández y Begoña Lazkano, novenas.

Una vez concluido este Mundial, España termina en el medallero final termina con seis preseas, tres platas y tres bronces, pero en el cómputo total de resultados, se alza con la victoria en la Copa de Naciones de la competición con un total de 787 puntos, 35 más que Hungría y 91 más que Alemania.

Por otro lado, en las categorías para deportistas con discapacidad, la selección española se quedó a las puertas de las medallas, con Araceli Menduíña finalizando cuarta en la final del KL3 200, pero descalificada por un error de los árbitros a la hora de llamarla para su pesaje.

Además, en el KL1 200, Carlota Blanca fue octava y luego quinta en VL2500 donde Inés Felipe terminó séptima, mientras que en VL1 200, David González fue sexto e Higinio Rivero, paralímpico este año en biatlón en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo, fue octavo.