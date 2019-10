Carolina Marín: "El cansancio se me ha notado bastante"

Publicado 19/10/2019 13:44:22 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha afirmado este sábado que "el cansancio" se le había "notado bastante", después de perder ante la japonesa Nozomi Okuhara en las semifinales del Abierto de Dinamarca, torneo correspondiente al HSBC BWF World Tour.

"Lo he dado todo en la pista, he luchado hasta el final. Pero el cansancio del partido de ayer se me ha notado bastante. En las jugadas largas, he hecho bastantes errores, la calidad de mi golpeo no era lo mismo. Tampoco físicamente estaba aguantando muy bien", comentó Marín en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

"Pero, como he dicho, hemos intentado darlo todo. La japonesa hoy también ha jugado muy bien, ha tenido una defensa muy buena y me devolvía muchos de los volantes complicados que yo estaba haciendo en mi ataque", añadió la jugadora onubense.

"Así que nada, a analizar. Sobre todo, lo más importante es recuperarme porque dentro de tres días vuelvo a competir en Francia. Mañana viajaré allí y tengo otra semana, otro reto por delante y con ganas y a seguir compitiendo", insistió finalmente.