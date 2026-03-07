Carolina Marín recibe una invitación para el Europeo de Huelva

Archivo - Carolina Marín - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha recibido una invitación para participar en el Campeonato de Europa de bádminton 2026, que se celebrará del 6 al 12 de abril en el Palacio de Deportes que lleva su nombre en Huelva.

La onubense, campeona olímpica en Río 2016, tricampeona mundial y siete veces campeona continental, ha recibido una de las invitaciones españolas que ha otorgado la Federación Europea de Bádminton, junto a la del toledano Álvaro Leal.

El pasado 4 de febrero, Marín se sometió a una nueva operación en el menisco de la rodilla derecha. Según desvelaba su equipo de prensa, los plazos de recuperación rondarán las seis semanas, lo que no impedirá que pueda estar el próximo mes en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Allí, afrontará su primer partido desde la grave lesión de rodilla que se produjo en semifinales de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La andaluza será una de las dos representantes españolas del cuadro individual femenino junto a Clara Azurmendi, que ha logrado su presencia gracias a su posición en el ranking internacional. Ambas deberán enfrentarse a jugadoras de la talla de las danesas Mia Blichfeldt, Line Kjaersfeldt, Line Christophersen y Julie Dawall Jakobsen, la escocesa Kirsty Gilmour, la turca Neslihan Arin, la ucraniana Polina Buhrova o la alemana Yvonne Li.

Entre los hombres, además de Álvaro Leal estará Pablo Abián, que afrontará un exigente cuadro donde destacan tres jugadores situados actualmente entre los diez mejores del ranking mundial: el danés Anders Antonsen -número tres- y los franceses Christo Popov -número cinco- y Alex Lanier -número ocho-. El también galo Toma Junior Popov, el danés Rasmus Gemke o el irlandés Nhat Nguyen estarán también en Huelva.

España contará con doble representación en cada una de las pruebas de dobles. En el cuadro masculino, estarán las parejas formadas por Rubén García y Carlos Piris y por Jacobo Fernández y Alberto Perals, ambas clasificadas por su posición en el ranking. Las duplas danesas integradas por Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen y por Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard, los ingleses Ben Lane y Sean Vendy y los hermanos franceses Christo Popov y Toma Junior Popov serán algunos de sus rivales.

En el dobles femenino estarán las parejas formadas por Paula López y Lucía Rodríguez y por Nikol Carulla y Carmen Jiménez. Las búlgaras Gabriela Stoeva y Stefani Stoeva parten como una de las referencias de la prueba tras haber conquistado ya cuatro títulos europeos y dos subcampeonatos.

Por último, en dobles mixto España, Rubén García y Lucía Rodríguez formarán una de las duplas y Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla, la otra. Entre los más potentes de la lista destacan los franceses Thom Gicquel y Delphine Delrue, junto a un equipo danés con cuatro duras parejas: Mathias Christiansen-Alexandra Boje, Jesper Toft-Amalie Magelund, Mads Vestergaard-Christine Busch y Rasmus Espersen-Amalie Cecilie Kudsk. También aspiran a todo los alemanes Marvin Seidel y Thuc Phuong Nguyen o los escoceses Alexander Dunn y Julie Macpherson.

Huelva acogerá por segunda vez un Campeonato de Europa de bádminton, tras el celebrado en 2018, en el que Carolina Marín se proclamó campeona. Además, fue también escenario de los Campeonatos del Mundo Absoluto y Sénior de 2021.