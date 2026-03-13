CELAD y UCM colaborarán para impulsar la formación y sensibilización del dopaje en el alumnado universitario

Archivo - El director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta - CELAD - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar actividades de formación y sensibilización sobre las consecuencias del dopaje entre el alumnado universitario, promoviendo los valores de integridad, salud y juego limpio en el ámbito del deporte.

Carlos Peralta Gallego, director de la CELAD, y José María Coello de Portugal Martínez del Peral, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, fueron los encargados de formalizar esta colaboración para desarrollar acciones formativas y de concienciación dirigidas al alumnado universitario.

Según informó la Agencia Estatal en nota de prensa ese viernes, este acuerdo establece un marco de cooperación con la Escuela de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la UCM "para desarrollar de forma continuada iniciativas educativas que contribuyan a reforzar la cultura del deporte limpio entre las nuevas generaciones de profesionales vinculados al ámbito deportivo y sanitario".

El convenio contempla igualmente la puesta en marcha de un programa anual de formación denominado 'Deporte Limpio en la Universidad', que incluirá módulos formativos impartidos conjuntamente por profesorado de la UCM y personal técnico especializado de la CELAD.

Estos contenidos abordarán cuestiones clave como la normativa antidopaje, los efectos fisiológicos y psicológicos del dopaje, la responsabilidad objetiva de las personas deportistas, el uso terapéutico de medicamentos y los riesgos asociados al consumo de suplementos no controlados.

En este sentido, la colaboración entre ambas instituciones permitirá incorporar contenidos sobre integridad deportiva y prevención del dopaje en el ámbito universitario, reforzando la formación de futuros profesionales del deporte, la salud y la actividad física.

Además de las actividades formativas, el convenio prevé el desarrollo de acciones anuales de difusión y sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria. Estas iniciativas incluirán campañas informativas y materiales divulgativos elaborados conjuntamente por ambas instituciones, que se difundirán a través de los canales institucionales y redes sociales de la CELAD y la UCM.

"Con esta colaboración, ambas entidades refuerzan su compromiso con la prevención del dopaje mediante la educación, la información y la promoción de una cultura deportiva basada en la integridad, la igualdad de oportunidades y la protección de la salud de las personas deportistas", sentenció la CELAD.