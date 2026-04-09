Chema Martínez regresa a Valencia como embajador de Wings For Life World Run 2026

Archivo - Chema Martinez en su última participación en 2017 en Wings For Life Valencia, donde marcó el récord de 66,25 km recorridos - WINGS FOR LIFE WORLD RUN VALENCIA - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Chema Martínez regresará a Valencia el próximo 10 de mayo como embajador en Wings for Life World Run 2026, 10 años después de su última participación en la carrera en la que firmó una actuación destacada en sus 66,25 kilómetros de "energía única".

"He corrido muchas carreras en mi vida, pero muy pocas con un propósito tan claro como Wings for Life. Volver como embajador en Valencia 2026 es volver a correr por algo más grande que todos nosotros: cada dorsal es ciencia, cada zancada es esperanza y cada euro recaudado se convierte en investigación real sobre la lesión medular. Tengo muchas ganas de regresar y volver a sentir la energía única que siempre tiene esta carrera", afirmó el fondista en declaraciones facilitadas por la organización.

La ciudad de Valencia volverá a convertirse en el próximo mes de mayo en uno de los epicentros mundiales de Wings for Life World Run, "un evento único que reúne a miles de personas en todo el mundo con un mismo propósito: correr por quienes no pueden y acelerar la investigación para encontrar una cura para las lesiones de médula espinal", según recoge el comunicado.

En esta nueva edición, la cita valenciana estará marcada por el regreso del atleta Chema Martínez desde su última participación en 2016, y la conmemoración del décimo aniversario del accidente y la primera participación de Cisco García, el embajador nacional de Red Bull para este evento.

"Valencia siempre me recuerda que, aunque mi vida cambió en un instante, mis ganas de seguir avanzando no se han detenido. Llevo cinco años como embajador de Wings for Life y en 2026 vuelvo a la carrera de Valencia con el mismo mensaje que comparto en mi documental: no se trata de lo que perdemos, sino de todo lo que aún podemos poner en marcha. Aquí corremos para que la investigación avance más rápido y para estar un paso más cerca de la cura de la lesión medular", añadió García.