Chematot y Girma reinan en el maratón del Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid

El keniano Mike Chematot vence en maratón en el Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid
El keniano Mike Chematot vence en maratón en el Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid - FRANCESCA GRANA/ZURICH ROCK’N’ROLL RUNNING SERIES
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 26 abril 2026 15:46
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   MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El keniano Mike Chematot y la etíope Kena Girma han conquistado este domingo el maratón de Madrid, celebrado dentro del Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, en el que Isabel Barreiro y el keniano Gideon Kiprop, en medio maratón, y Adam Maijó y Águeda Marqués, en 10K, también han conseguido victorias en sus respectivas distancias.

   Chematot fue el primer atleta de maratón en llegar a la meta del Paseo de Recoletos, parando el crono en 2:08:46, tercera mejor marca histórica de la carrera. Mientras, los etíopes Asefa Mengisa (2:09:06) y Dechasa Alemu (2:09:10) completaron el podio, y Jorge Puig Malvar fue el primer español de la categoría, al entrar decimoséptimo con un tiempo de 2:24:24.

   Entre las mujeres, la ganadora fue la etíope Kena Girma, que completó el recorrido en 2:26:00, por delante de su compatriota Amente Sorome (2:27:43), y la keniana Leonida Mosop (2:32:49) se adjudicó el tercer puesto. La primera española en meta fue Estefanía Unzu, conocida popularmente como Verdeliss, con 2:58:22 y decimotercera de la general.

   En la prueba de medio maratón femenino, la asturiana Isabel Barreiro revalidó su victoria de 2025 con un tiempo de 1:12:25, superando a la neerlandesa Sarah Bruun (1:18:27) y con otra española, Marina Taberner (1:20:44), como tercera clasificada.

   Kenia copó el podio de medio maratón masculino. Gideon Kiprop cruzó la meta en primer lugar, en 1:01:47, por delante de sus compatriotas Cyrus Kipkemoi (1:02:02) y Rodgers Plimo (1:02:09). Séptimo en la general acabó Carlos Mayo (1:03:29), el mejor español de la distancia.

   En la prueba de 10 kilómetros masculina, la victoria fue para Adam Maijó, con una marca de 28:59 que le valió para llevarse el duelo con el madrileño Yago Rojo (29:10). El gallego Adrián Ben, con 30:07, terminó en tercera posición.

   En el 10K femenino, la segoviana Águeda Marqués volvió a competición tras su lesión repitiendo la victoria conseguida en 2025, esta vez con un crono de 33:14. La toledana Irene Sánchez-Escribano (33:16) y Soledad Barrantes (37:44) cerraron el podio.

   Un total de 47.000 corredores entre las tres distancias participaron este domingo en las calles de la capital española, en una prueba que contó con un 28% de extranjeros llegados desde 113 países y con una representación femenina del 37% del total de inscritos, que este año forma parte de European Marathon Classics como socio fundador. El circuito engloba a los ocho maratones con más ediciones disputadas y los corredores tienen el reto de conseguir completar cinco de las mismas para conseguir una medalla especial.

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