Chematot y Girma reinan en el maratón del Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid

El keniano Mike Chematot vence en maratón en el Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid - FRANCESCA GRANA/ZURICH ROCK’N’ROLL RUNNING SERIES

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El keniano Mike Chematot y la etíope Kena Girma han conquistado este domingo el maratón de Madrid, celebrado dentro del Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid, en el que Isabel Barreiro y el keniano Gideon Kiprop, en medio maratón, y Adam Maijó y Águeda Marqués, en 10K, también han conseguido victorias en sus respectivas distancias.

Chematot fue el primer atleta de maratón en llegar a la meta del Paseo de Recoletos, parando el crono en 2:08:46, tercera mejor marca histórica de la carrera. Mientras, los etíopes Asefa Mengisa (2:09:06) y Dechasa Alemu (2:09:10) completaron el podio, y Jorge Puig Malvar fue el primer español de la categoría, al entrar decimoséptimo con un tiempo de 2:24:24.

Entre las mujeres, la ganadora fue la etíope Kena Girma, que completó el recorrido en 2:26:00, por delante de su compatriota Amente Sorome (2:27:43), y la keniana Leonida Mosop (2:32:49) se adjudicó el tercer puesto. La primera española en meta fue Estefanía Unzu, conocida popularmente como Verdeliss, con 2:58:22 y decimotercera de la general.

En la prueba de medio maratón femenino, la asturiana Isabel Barreiro revalidó su victoria de 2025 con un tiempo de 1:12:25, superando a la neerlandesa Sarah Bruun (1:18:27) y con otra española, Marina Taberner (1:20:44), como tercera clasificada.

Kenia copó el podio de medio maratón masculino. Gideon Kiprop cruzó la meta en primer lugar, en 1:01:47, por delante de sus compatriotas Cyrus Kipkemoi (1:02:02) y Rodgers Plimo (1:02:09). Séptimo en la general acabó Carlos Mayo (1:03:29), el mejor español de la distancia.

En la prueba de 10 kilómetros masculina, la victoria fue para Adam Maijó, con una marca de 28:59 que le valió para llevarse el duelo con el madrileño Yago Rojo (29:10). El gallego Adrián Ben, con 30:07, terminó en tercera posición.

En el 10K femenino, la segoviana Águeda Marqués volvió a competición tras su lesión repitiendo la victoria conseguida en 2025, esta vez con un crono de 33:14. La toledana Irene Sánchez-Escribano (33:16) y Soledad Barrantes (37:44) cerraron el podio.

Un total de 47.000 corredores entre las tres distancias participaron este domingo en las calles de la capital española, en una prueba que contó con un 28% de extranjeros llegados desde 113 países y con una representación femenina del 37% del total de inscritos, que este año forma parte de European Marathon Classics como socio fundador. El circuito engloba a los ocho maratones con más ediciones disputadas y los corredores tienen el reto de conseguir completar cinco de las mismas para conseguir una medalla especial.