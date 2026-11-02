Ciudad Real Madrid y Ciudad del Fútbol, sedes de entrenamientos de Falcons y Bengals

Archivo - Imagen del entrenamiento de los Washington Commanders en la Ciudad Real Madrid para el NFL Madrid Game 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals ya están listos para aterrizar esta semana en Madrid para medirse el próximo domingo 8 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu en el segundo partido de la historia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, en España, y ambos ya dieron a conocer sus respectivas sedes de entrenamiento.

Según informó este lunes la NFL, los Falcons, que actuarán como equipo local en el feudo del Real Madrid, llevarán a cabo sus entrenamientos y actividad en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde empezarán sus actividades ya el miércoles 4, con la rueda de prensa, entre otros, de su entrenador, Kevin Stefanski.

Por su parte, los Bengals arrancarán el jueves 5 su preparación en la capital de España en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la localidad madrileña de Las Rozas en un día donde también dará sus primeras impresiones varios jugadores y el entrenador principal Zac Taylor.

De este modo, varían algo las localizaciones de los dos equipos respecto al año pasado con el Miami Dolphins-Washington Commanders ya que entonces, los primeros, locales, tuvieron su centro operativo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, y los segundos estuvieron en la ciudad deportiva del Real Madrid.