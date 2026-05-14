El Club de Campo Villa de Madrid viste sus mejores galas para recibir al Longines Global Champions Tour

Archivo - La amazona sueca Evelina Tovek durante el Gran Premio de Madrid de 2024 del Longines Global Champions Tour - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Club de Campo Villa de Madrid, con su icónica pista verde, ya está listo para acoger desde este viernes su tradicional cita del Longines Global Champions Tour, el mejor circuito internacional hípico de saltos de obstáculos y donde los representantes españoles esperan poder brillar ante algunos de los mejores de esta especialidad.

La capital, tras el suspense de su celebración por el brote de rinoneumonitis equina que azotó hace unas semanas al club madrileño y ya solventado, vuelve a ser parada de este campeonato que vive su primera parada en Europa tras haber pasado ya por Miami, México y Shanghái, con la disputa de su centenario Gran Premio de Madrid, sobre 1,60 metros y que celebrará su 115 edición en un fin de semana especial por coincidir con la Fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad.

Ahí se darán cita algunos de los grandes nombres de esta especialidad encabezados por la alemana Katrin Eckermann y el francés Simon Delestre, los dos primeros clasificados de la general. Otras figuras a seguir son los belgas Gilles Thomas y Abdel Said, la australiana Edwina Tops-Alexander, ganadora en 2023, el austriaco Max Kühner, el neerlandés Maikel van der Vleuten o el británico Ben Maher, o jóvenes promesas como el francés Antoine Ermann, que viene de ser tercero en Shanghái.

En cuanto a la representación española, Eduardo Álvarez Aznar, segundo en 2018, y Sergio Álvarez Moya, los dos mejores clasificados en la general y que este año sólo han saltado en la prueba china, encabezan una amplia representación formada por Mariano Martínez Bastida, Jesús Garmendia, Julio Arias, Álvaro González de Zárate Fernández, Carlos López-Fanjul, Alberto Márquez e Iván Serrano, jinetes habituales del circuito internacional y con presencia consolidada en competiciones CSI de máximo nivel.

Como es habitual, el Longines Global Champions Tour Madrid también contará con una destacada participación en la categoría CSI1*, que reunirá a jinetes y amazonas de hasta 16 nacionalidades y pondrá el foco en algunas de las principales promesas de la hípica española como Javier Catalán Conde o Lucía González, aunque también habrá ilustres como el olímpico Ismael García Roque, entrenador además de esta última con la que se medirá en dos concursos sobre 1,40.

La participación española se completa con nombres como Pello Elorduy, María Giralt, Juan y Leticia Riva, María Gil, José Díaz Vecino, Carmen García Torres o Noelia Bayarri para un fin de semana que arrancará este viernes con varias pruebas, entre ellas el Trofeo Marqués de Riscal, que formará parte de la Global Champions League, la competición por equipos, con dos ronda sobre 1,60 y sobre 1,55. El sábado también estará la siempre atractiva y prestigiosa Copa SM el Rey Trofeo Caser Grupo Helvetia, igualmente CSI 5* y sobre 1,50 m.