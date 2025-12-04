COE y Gobierno presentan este viernes el Proyecto Modelo del Deporte

Archivo - Alejandro Blanco, presidente del COE, junto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) será el escenario este viernes (10.00 horas) de la presentación del Proyecto Modelo del Deporte, un documento que es "el resultado de muchos meses de trabajo de un grupo de profesionales pertenecientes al mundo del deporte y la academia".

Este documento, según detalló el COE, nace también "de una metodología que consulta y debate con los diferentes sectores interesados en la transformación del modelo y en la progresión de la actividad deportiva".

El acto contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y los máximos mandatarios del Consejo Superior de Deportes y del COE, José Manuel Rodríguez Uribes y Alejandro Blanco, respectivamente.