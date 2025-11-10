El COI "aún no ha tomado ninguna decisión" sobre la participación de deportistas transgénero en pruebas olímpicas

LONDRES 10 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) advierte que "aún no se ha tomado ninguna decisión" ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que va a prohibir a los deportistas transgénero su participación en la categoría femenina en todas las pruebas olímpicas.

El lunes salió una información de 'The Times' de que aquellos atletas nacidos varones iban a ser excluidos de los Juegos después de que una revisión científica descubriera que las ventajas masculinas se mantenían incluso después de que tomaran medidas para reducir los niveles de testosterona, y que anunciaría esta medida el año que viene.

La creación de un grupo de trabajo para estudiar la protección de la categoría femenina fue uno de los primeros actos de la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, cuando sucedió formalmente a Thomas Bach el pasado mes de junio, y el organismo confirmó este lunes que su directora médica y científica, la Dra. Jane Thornton, había puesto al día la semana pasada a los miembros del Movimiento Olímpico sobre las conclusiones iniciales de una revisión científica.

Sin embargo, un portavoz del comité fue claro al respecto. "El grupo de trabajo sigue debatiendo este tema y todavía no se ha tomado ninguna decisión. Se facilitará más información a su debido tiempo", se limitó a comentar.

El COI ya ha dejado que otros deportes establezcan sus propias políticas sobre la inclusión de los deportistas transgénero, y su marco para 2021 establece que no debe haber "ninguna presunción de ventaja" para estos.

Coventry declaró el pasado mes de junio que esperaba que el nuevo grupo de trabajo pudiera "llegar a un consenso" y ofrecer a todos los deportes olímpicos una orientación clara. El atletismo y el boxeo ya han introducido pruebas de sexo obligatorias para las deportistas que deseen entrar en sus categorías femeninas.