Columbia amplía su propuesta impermeable para primavera con Engineered For Whatever - COLUMBIA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Columbia ha ampliado su propuesta 'Hike Dry' para esta primavera con el concepto 'Engineered for Whatever', pensado para afrontar jornadas de lluvias intensas y entornos exigentes y que reflejan su enfoque en el desarrollo de prendas impermeables de alto rendimiento, desde modelos 'premium' hasta chaquetas técnicas y fáciles de guardar.

Bajo ese concepto de 'Engineered for Whatever', la colección reúne las tecnologías impermeables más avanzadas de Columbia con diseños duraderos y transpirables, favoreciendo el movimiento, la comodidad y el rendimiento cuando el tiempo primaveral se vuelve imprevisible.

Desde los modelos 'OutDry Extreme' de la gama Titanium, diseñados para evitar completamente la saturación por humedad, hasta la incorporación de Omni-Tech Pro, -la tecnología impermeable-transpirable más avanzada de la marca hasta la fecha-, el lanzamiento refuerza el compromiso de Columbia con una protección real, probada en movimiento y pensada para resistir en condiciones de lluvia intensa.

En lo más alto de la oferta impermeable de Columbia se sitúa 'OutDry Extreme', una tecnología diseñada para evitar que el tejido se empape gracias a una membrana impermeable situada en el exterior de la prenda. Al eliminar la necesidad de tratamientos superficiales para repeler el agua, esta construcción mantiene un rendimiento constante frente a la lluvia, combinando la membrana exterior con un interior suave para mayor comodidad en contacto con la piel.

El resultado es una impermeabilidad y transpirabilidad superiores, en un sistema libre de componentes químicos para repeler la humedad, pensado para exposiciones prolongadas a lluvia y nieve.

Esta temporada, 'OutDry Extreme' lidera la gama Titanium con la chaqueta Shell Whistler Peak y los pantalones Whistler Peak Waterproof, disponibles para hombre y mujer y fabricados en una versión mate del material OutDry Extreme.

Diseñados para largas jornadas bajo lluvia intensa y en condiciones de montaña exigentes, incorporan costuras totalmente selladas, cintas exteriores, ventilación en las axilas y refuerzos resistentes al roce.

Los pantalones completan el conjunto con cremalleras laterales bidireccionales de longitud completa, rodillas articuladas y refuerzos en los bajos, mejorando la movilidad y la durabilidad en terrenos técnicos y húmedos.

Dentro de la gama Titanium, la chaqueta Cassiar Pro OutDry Extreme Waterproof ofrece una alternativa más ligera y dinámica para actividades de alta intensidad. Pensada para quienes priorizan la velocidad y la eficiencia, mantiene la protección total frente a la humedad en un diseño más estilizado, con cobertura ajustable, detalles reflectantes y bolsillos impermeables seguros.

OMNI-TECH PRO, NUEVA PROTECCIÓN 3 CAPAS

Como novedad para esta primavera, Omni-Tech Pro se presenta como la tecnología impermeable-transpirable más avanzada de Columbia. Esta construcción de tres capas está desarrollada para un uso profesional, ofreciendo una protección de primer nivel con una impermeabilidad de 30.000 mm y una transpirabilidad de 30.000 g/m2/24h, manteniéndose compacta, resistente y libre de químicos repelentes del agua.

En términos prácticos, esta certificación garantiza la resistencia a lluvias muy intensas durante largos periodos, al tiempo que permite evacuar eficazmente la humedad interior, regulando el confort durante largas sesiones de esfuerzo.

La tecnología debuta en la chaqueta Saudan Pro 3L Waterproof, una prenda técnica diseñada para rutas exigentes y exposiciones prolongadas al mal tiempo. Adaptada a condiciones de montaña variables, combina máxima impermeabilidad y transpirabilidad con un diseño refinado.

Entre sus características destacan la capucha con visera reforzada con alambre, ventilación en las axilas, cremallera frontal bidireccional y puños y bajo ajustables para aislar del clima. Ofrece un alto rendimiento impermeable en una estructura compacta de tres capas, ideal para rutas técnicas bajo lluvia persistente, disponible para hombre y mujer.

OMNI-TECH, PROTECCIÓN VERSÁTIL Y PLEGABLE

Completando la oferta impermeable para esta primavera, Columbia incorpora nuevos modelos en su línea principal, entre los que destaca la chaqueta Trailborne Packable Waterproof, equipada con la tecnología Omni-Tech* impermeable y transpirable con costuras selladas.

Diseñada para condiciones primaverales cambiantes, ofrece una protección fiable frente a la lluvia, manteniendo una buena ventilación gracias a las aberturas en las axilas y la cremallera frontal bidireccional.

Cuando mejora el tiempo, la chaqueta se puede guardar en su propio bolsillo lateral, facilitando su transporte. Su ajuste regulable, detalles reflectantes y ligereza la convierten en una opción versátil para el uso outdoor diario.