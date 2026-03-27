Columbia presenta su nueva colección 'Icons', inspirada en las flores silvestres del sendero Mosier Plateau. - COLUMBIA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en material para las actividades al aire libre Columbia recupera, con motivo del comienzo de la temporada de primavera, algunas de las siluetas que ayudaron a definir su identidad y las reinterpreta desde una perspectiva contemporánea y más cercana al lifestyle con la colección 'Icons'.

Fiel a sus raíces en el noreste del Pacífico, la colección se inspira en el sendero Mosier Plateau, en Oregón: un paisaje de amplias vistas, terreno agreste y espectaculares flores silvestresprimaverales, entre las que destacan las características flores Monk's Crest.

Este entorno natural marca la paleta cromática de la colección, basada en tonos neutros inspirados en el trail y con matices como Green Peppercorn y Pink Agate. Se trata de colores que evocan los contrastes del Mosier Plateau en primavera: verdes suaves que remiten a las hierbas y la vegetación, y rosas delicados inspirados en las flores silvestres.

Estas referencias se traducen en estampados de temporada y nuevas combinaciones cromáticas que aportan una energía orgánica y sutil a la colección. El lanzamiento Icons, de carácter unisex, aplica esta narrativa de color y estampado a algunos de los diseños más reconocibles de Columbia.

Piezas icónicas de forro polar como Helvetia y Backbowl regresan con nuevas paletas de colores y gráficos actualizados, mientras que clásicos cortavientos como Challenger y Riptide se reinterpretan con construcciones ligeras y detalles de inspiración retro.

La propuesta se completa con accesorios como el Bora Bora Booney y la Wingmark Cap, que refuerzan el vínculo de la colección con el archivo histórico de la marca y su ADN outdoor.

La colección la componen los cortavientos con estampado Challenger II para hombre y el anorak cortavientos fácil de guardar Riptide II Retro unisex, así como los forros polares Helvetia y Helvetia II para hombre y mujer y la chaqueta de forro polar ligera Backbowl II para hombre. También, las zapatillas Terrastride BC.

Pensada para usarse tanto en la ciudad como en la naturaleza, la colección Icons celebra el legado de diseño funcional de Columbia a través de un lenguaje visual más suave y expresivo. Inspirada en los senderos de Oregón, sus flores silvestres y los colores que anuncian el cambio de estación, la colección vuelve a demostrar cómo los diseños heredados pueden evolucionar sin perder la esencia que los vio nacer.