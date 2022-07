El Comité Paralímpico Español y el Grupo Social ONCE firman su adhesión a la Semana Europea del Deporte

Foto de familia de la adhesión del Comité Paralímpico Español y el Grupo Social ONCE a la Semana Europea del Deporte impulsado por el Consejo Superior de Deportes

Foto de familia de la adhesión del Comité Paralímpico Español y el Grupo Social ONCE a la Semana Europea del Deporte impulsado por el Consejo Superior de Deportes - JORGE VILLA/CPE

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) y el Grupo Social ONCE han firmado este miércoles su adhesión a la Semana Europea del Deporte, iniciativa que impulsa el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que se celebrará el próximo mes de septiembre.

El acto de la firma se celebró en la sede del CSD, y en él han estado presentes su presidente, José Manuel Franco, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, la atleta Desirée Vila y la exjudoca Marta Arce.

José Manuel Franco expresó que "para el Gobierno es un honor caminar de la mano de la familia paralímpica y el Grupo Social ONCE" y puso en valor la importancia de "convertir la discapacidad en uno de los pilares de la Semana Europea del Deporte" y de su política. "La nueva Ley del Deporte será referente europeo y mundial en materia de inclusión", recordó.

"Me llena de satisfacción el poder celebrar la adhesión del CPE y el Grupo Social ONCE a la Semana Europea del Deporte. Se trata de la primera adhesión para poner en valor y reconocer la dimensión y el impacto social que tienen sus acciones", explicó Franco, que cuantifica este acuerdo en "sumar a 15.000 deportistas con discapacidad" y a "136.000 personas que componen el Grupo Social ONCE".

La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo "luchar contra el sedentarismo y fomentar la práctica del deporte y los buenos hábitos entre la población", a lo que se suma el compromiso del CSD por "redefinir el concepto de discapacidad", tal y como argumenta su presidente.

"En los deportistas paralímpicos reconocemos a grandes campeones, a referentes que nos enseñan algo esencial, los valores del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia. Mujeres y hombres que admiramos y que nos ayudarán a transmitir el mensaje y apostar por un estilo de vida saludable", declaró Franco.

MIGUEL CARBALLEDA: "LA GENTE DEL DEPORTE PARALÍMPICO TENÍA QUE ESTAR"

Por su parte, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, alabó la acción del Grupo Social ONCE y del CSD, así como a su propio equipo, que se compone de "personas comprometidas con las personas", y recalcó que la Semana Europea del Deporte se trata de "una iniciativa que se hace en toda Europa, en la misma semana y en varias ciudades españolas", por lo que "la gente del deporte paralímpico tenía que estar".

Además, el dirigente quiso trasladar "un mensaje" a todos los patrocinadores y colaboradores que ayudan a "cumplir los sueños" de los deportistas discapacitados "para que se sumen" a iniciativas como esta.

Por su parte, el vicepresidente del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, subrayó que "no en todos los países europeos se va a pedir la adhesión y el apoyo del deporte con discapacidad". "El deporte paralímpico es una muy buena manera de romper las barreras mentales y nos ahorra muchos discursos. Qué mejor argumento para darle ejemplo a los ciudadanos europeos para hacer deporte que ver a personas con discapacidad, con más dificultades y limitaciones para hacerlo", apuntó.

En el acto también habló la atleta paralímpica Desirée Vila, embajadora de esta iniciativa. "Como deportista paralímpica soy consciente de que el deporte es fundamental. Yo adquirí mi discapacidad a los 16 años a partir de una lesión deportiva y para mí entonces el deporte ya era una parte importante en mi vida. Cuando salí del hospital en una silla de ruedas sabía que iba a seguir practicando deporte", afirmó.

La gallega resaltó la capacidad que tiene el deporte para ayudar a las personas y por eso ve positivo que los deportistas se hayan "convertido en referentes". "Por eso quiero hacer un llamamiento para seguir trabajando por la inclusión, para que todo el mundo pueda seguir teniendo acceso para practicar el deporte. Espero que poco a poco podamos facilitar la práctica deportiva en las piscinas, pabellones, polideportivos, para que sean más accesibles y mucha más gente como yo pueda acceder a la práctica deportiva", comentó.

En el plano personal, consideró que para ella ir a los Juegos de Tokio fue "la experiencia más increíble" de su vida. "Evidentemente el deporte va mucho más allá y te ayuda a conocer a personas que te van a marcar. Ojalá repetir esa experiencia en París", concluyó.