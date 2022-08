La Copa del Rey de vela se decidirá en una apretada jornada final

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 40ª edición de la Copa del Rey MAPFRE decidirá a sus ganadores en una emocionante jornada final después de que este viernes hasta siete de las nueve clases cambiaran de líder; de esta forma todos pelearán por la gloria en un único asalto final, a excepción de la femenina y la de J70, convocadas a disputar dos pruebas para completar su programa en aguas de Palma de Mallorca.

En la clase BMW ORC 1, el Red Bandit de Carl-Peter Forster supo aprovechar la subida en la intensidad del viento para sacar partido de su rápido TP52. El barco alemán anotó un segundo y un primero, más que suficiente para arrebatar el liderato al DK46 HM Hospitales de Carles Rodríguez (9+6) y encajarle cinco puntos de cara a la única prueba que falta por disputar.

Tercero es el argentino From Now On de Ezequiel Despontin, que aventaja por medio punto al Estrella Damm de Luis Martínez Doreste, que llegó a ponerse líder después de ganar la primera manga pero pinchó en la siguiente. El Aifos 500 patroneado por el Rey Felipe fue segundo en la segunda manga del día y ocupa la sexta posición provisional.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank recuperó el liderato que había cedido el jueves. El barco de Javier Banderas ganó la primera prueba del día por un segundo sobre el Rivareno Gelato - Elena Nova, y ambos alternaron posiciones en la siguiente. El defensor del título cuenta con cinco puntos de renta sobre el Swan 42 armado por Christian Plump y Javier Sanz, que empata en la provisional con el Katarina II de Aivar Tuulberg.

Además, en BMW ORC 3, el Scugnizza de Enzo de Blasio también aprovechó la penúltima jornada para recuperar el liderato del que sólo se descolgó un día antes. El barco italiano se impuso en las dos mangas y aprovechó el tropiezo del Brujo de Federico Linares en la segunda (3+14) para afrontar el último día con la mayor renta de toda la flota: 14 puntos. Tercero es el Tanit IV - Medilevel de Nacho Campos.

Por su parte, completa la nómina de líderes el Meerblick Fun (ESP) en BMW ORC 4, el Hatari alemán en ClubSwan 50, el Nadir italiano en ClubSwan 42, el también italiano Farstar en ClubSwan 36, y los españoles del Balearia en Mallorca Sotheby's Women's Cup y Alcaidesa Marina, en Herbalife J70, respectivamente.