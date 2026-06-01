La Copa del Rey Mapfre contará con tres de los cuatro campeones del mundo actuales de ORC - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre, que se disputará del 1 al 8 de agosto en las aguas de la bahía de Palma, contará entre los 80 equipos ya inscritos con tres de los cuatro campeones del pasado Mundial de la clase ORC, que se celebró en mayo en Sorrento (Italia).

Entre los inscritos confirmados en la cita balear están tres de los cuatro campeones del mundo actuales: el sueco 'RAN' de Niklas Zennstrom, en ORC A; el argentino 'Katara' de Julián Somodi, en ORC B; y el italiano 'Rober da Mat' de Luigi Buzzi, en ORC C. Los tres se enfrentarán a la potente flota española en la bahía de Palma.

La clase ORC 0 tendrá como gran novedad el debut copero del nuevo barco de la Armada española, el 'Hispania', ganador el pasado fin de semana del Trofeo Conde de Godó de Barcelona. En Palma, deberá enfrentarse a una potente flota de TP52 encabezada por el maltés 'Vudu', de Mauro Gesti, actual subcampeón del mundo; el alemán 'Red Bandit', de Carl-Peter Forster, ganador de la Copa del Rey Mapfre en 2022; y el español 'Vhitas Urbania' de Tomás Gasset.

Por su parte, en la clase ClubSwan 42, el actual campeón del mundo y vencedor de la edición de 2024, el 'Pez de Abril', se enfrentará a una decena de unidades de Swan 42, entre ellos el 'Nadir', vencedor de la Copa del Rey Mapfre de 2023.

En la clase femenina, la Women's Cup, hasta 15 equipos españoles y extranjeros volverán competir con el objetivo de batir al actual campeón, el 'Balearia' de María Bover. La clase volverá a contar con una tripulación inscrita por el Consejo Superior Militar de Deportes que en 2025, en su primera participación en la cita mallorquina y liderada por Esther Gómez, estuvieron a un solo punto de entrar el podio final.

El próximo 15 de junio es la fecha que esta establecida para la inscripción bonificada para esta 44ª edición y antes de 24 de julio todos los equipos deberán inscribir a todos los regatistas de sus respectivos barcos.