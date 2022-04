Una correcta hidratación puede marcar la diferencia al preparar una maratón

La empresa de nutrición y suplementación Weider lanza una serie de consejos ante la EDP Rock 'n' Roll Madrid Maratón del próximo domingo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa de nutrición y suplementación Weider ha lanzado una serie de consejos para ayudar a los corredores a afrontar la 44ª edición de la EDP Rock 'n' Roll Madrid Maratón, que se disputa el próximo domingo, como la necesidad de llevar a cabo una correcta hidratación durante el recorrido.

La compañía va a instalar un stand con productos junto a Victory Endurance, empresa que elabora productos para deportes de resistencia.

Correr un maratón es uno de los retos más exigentes a los que se enfrenta un deportista. Conscientes del esfuerzo físico que supone, los corredores se van a encontrar productos que ayuden a la hidratación y a la suplementación.

Antes de comenzar la carrera es importante estar hidratado para tener carbohidratos, minerales y agua. Estos elementos naturales se pueden encontrar en geles, barritas y preparados de isotónicos que ofrece Victory Endurance.

Además, otros productos como las cápsulas 'Salt Caps' o las 'Salt Effervescents' son adecuadas para el aporte de sales minerales y electrolitos.

Asimismo, es primordial haber descansado de forma adecuada la noche anterior y escoger ropa cómoda. Durante las horas previas a la carrera, es importante estar relajado y se recomienda tener ubicados los puntos clave como la consigna o los aseos en la salida y en el recorrido.

Una vez comience la carrera, hay que intentar llevar un ritmo estable para no cansarse en los primeros kilómetros. Pero no se puede olvidar la importancia de los geles energéticos como los 'Energy Boost', 'Energy Up' o 'Hydro Gel, con o sin cafeína, que aportan hidratos de carbono.

Igualmente, al final de la maratón el organismo necesita reponer los recursos gastados. Por un lado, es importante beber mucha agua en las horas y días posteriores a la competición para favorecer la eliminación de sustancias de deshecho. También hay que ingerir bebidas con hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y sales minerales.

De esta forma, 'Total Recovery' se convierte en una de las fórmulas más interesantes para poder comenzar la recuperación tanto energética como muscular inmediatamente después de la actividad física. Este producto se puede complementar con otros como el 'MgB6', que es beneficioso para evitar los calambres musculares y mejorar el descanso durante la noche.