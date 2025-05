Cristina Gutiérrez: "El Dakar me enseña cada año un valor nuevo y un aspecto diferente"

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Cristina Gutiérrez (Dacia) asegura que el Rally Dakar es una prueba que "pone al cuerpo y a la mente al límite", pero que también le "enseña cada año un valor nuevo y un aspecto diferente" y que, además del aspecto puramente de competición, también le supone "una aventura".

La bugalesa es una de las protagonistas de 'Dakar: Carrera contra el Desierto', una película documental dirigida por Jalifa Lespert que está disponible en las principales plataformas digitales desde el lunes 12 de mayo y que se sumerge en los entresijos del considerado 'raid' más duro del mundo.

"Para mí y supongo que para muchos de los pilotos que salen en el documental ha sido la primera vez y sobre todo el que nos estuvieran grabando durante una prueba tan dura como es el Dakar ha sido incluso para ellos un reto", aseguró Gutiérrez en una entrevista con Europa Press.

La burgalesa no olvida que además esa grabación fue en la edición de 2003 donde hubo "unas condiciones climáticas bastante adversas" y con el "famoso río" en el que se quedó atrapada por las inundaciones. "También para ellos estar con todos los pilotos al mismo tiempo era muy complicado, así que puedo decir que ha sido un éxito porque es una prueba que no es nada fácil de grabar y de transmitir todos los valores que se querían transmitir", indicó.

La piloto de Dacia tiene claro que el 'raid' "es una prueba de competición", pero que también guarda "muchos valores y muchas cosas que hasta ahora faltaban de explorar y de enseñar al público en general". "Creo que con este documental se van a ver valores del Dakar tan importantes como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación. Que hayan sido capaces de mostrar todo esto para mí ha sido todo un éxito", opinó.

En este sentido, aunque no hiciese "falta" que el Dakar "se abriera a más público" porque el aficionado al 'motorsport' "es un nicho muy concreto", este documental permitirá ampliar el rango y "generar ese impacto en otras personas que se puedan ver inspiradas por los valores del Dakar".

"Eso hace que la carrera en sí crezca y los aficionados se interesen más también por el mundo del motor y, en concreto, del Dakar, que a lo largo de la historia ha ido creciendo y teniendo aficionados. Pero es verdad que hoy en día con las plataformas y con los medios que podemos tener para explorar nuevas generaciones es perfecto", advirtió.

Gutiérrez subraya que este documental ofrece "la oportunidad" de ver otros aspectos del Dakar de tinte "más personal" o de preparación. "Cuando era pequeña no tenía la oportunidad de ver, y sobre todo de empatizar también con los pilotos y copilotos y con todo el mundo involucrado. Cuanto más natural y más real te muestras creo que eres capaz de llegar a más público", agregó al respecto.

La castellano-leonesa avisa de que "lo más complicado" de esta carrera es que "no hay nada concreto, pensado ni estudiado". "Tú sales a cada etapa a un sitio que la organización te prepara como un reto y no sabemos por dónde vamos a ir", puntualizó.

"EL DESIERTO ES UN ENTORNO MUY HOSTIL"

Por ello, sobre el título de la película, 'Dakar: Carrera contra el desierto', considera que "quizás va más con la dureza del desierto porque realmente es cuando pones a prueba tanto a máquina como a cuerpo". "El desierto es un entorno muy hostil y más en el 'Empty Quarter' que es el más grande del mundo y muy desconocido porque casi nadie lo ha pisado, nada más que nosotros, porque es muy inhóspito. El Dakar es una prueba de dureza, pero también de poner al cuerpo y a la mente al límite", remarcó.

Tampoco le desagrada el concepto de aventura que tiene el 'raid', aunque "obviamente es competición". "Y más ahora cuando estamos en equipos oficiales. Pero para mí también es una aventura porque vas superando dificultades", aclaró la piloto, que tiene una opinión diferente a la del veterano Carlos Sainz que dejó claro que él iba a "ganar".

"Quizás Carlos ya es más maduro en ese sentido y ha vivido más situaciones lleva muchísimos años en el mundo del motor, pero para generaciones nuevas que estamos entrando, viviendo sensaciones diferentes y aprendiendo a lidiar con nuestros egos y nuestras personalidades, sí que es una aventura porque cada año el Dakar me enseña un aspecto diferente y un valor nuevo. Estoy muy agradecida a la carrera porque tengo la suerte de haber madurado, por así decirlo, con ella", expresó Gutiérrez.

Esta recuerda que empezó "muy joven, con 18 años" en el mundo de los rallys y que debutó con 25 en el Dakar. "Ya son Dakares los que llevo encima, pero considero que aún me queda mucho que aprender y sobre todo espero muchos más que hacer en ese proceso de aprendizaje", comentó la burgalesa.

Tras ganar en 2024 la categoría 'Challenger', en 2025 compitió en la principal, 'T1+', un ilusionante estreno que no fue finalmente positivo porque tuvo que abandonar tras la etapa 2, aunque pudo continuar compitiendo sin efectos clasificatorios y como apoyo a sus compañeros de equipo.

"Muchas veces el Dakar te guarda momentos que no esperas y obviamente para mí no ha sido el que me hubiera gustado pero a la vez he sacado cosas muy positivas, sobre todo porque ha sido mi primer año en un equipo oficial y entonces el trabajo en equipo ha florecido más que nunca y me he sentido muy bien dentro de ese papel", explicó la española.

Esta confesó que el rol que le tocó cumplir desde entonces en el 'raid' le impactó de primeras. "No me esperaba tener que hacerlo desde tan pronto, pero nos lo tomamos muy bien y de forma muy profesional. Además, el equipo nos ha dado millones de veces las gracias porque es verdad que Nasser (Al-Attiyah) probablemente sin nosotros en ese momento y sin Pablo (Moreno, copiloto de la española) con sus manos mágicas, no hubiese podido obtener un cuarto puesto. Para el equipo también era importante tener un equipo que respondiera en esos momentos", admitió.

LA IMPORTANCIA DE SER REFERENTE TAMBIÉN PARA LOS MOMENTOS MALOS

De todos modos, tanto un éxito como el de 2024 como un revés de este tipo son motivantes para ella. "Tengo ganas de demostrar y de desquitarme. Creo que hicimos un Dakar superlimpio, muy inteligente y muy constante. Creo que si en 2026 tenemos oportunidad también de hacerlo sin paradas y siendo igual de constantes podemos hacer un gran resultado. Sinceramente, a nivel deportivo, si conseguimos hacer lo mismo podemos estar arriba", remarcó.

"Se hace largo, pero corto", puntualizó sobre la espera entre Dakar y Dakar. "Son muchos preparativos, pero también se hace corto porque no sé si cada vez que cumple un año más el tiempo se hace más rápido. Sí que lo esperamos con mucha ansia y también tenemos unos test que cumplir y carreras que hacen que aún tenga más ganas de llegar al Dakar lo mejor preparada. También es importante disfrutar del camino", relató.

Finalmente, se refirió a su papel de referente para otras mujeres en el mundo del motor. "Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de ser referente porque cuando empiezas a competir vas haciendo tu camino y demás, pero ahora sí que es verdad que siento la responsabilidad y la oportunidad de poder transmitir todo lo bueno y lo malo porque creo que sólo decir lo bueno no hace que inspires a las personas porque hay niños y niñas que igual se inspiran en tus malos momentos y cómo has sabido resurgir de allí", resaltó.

"Creo que tenemos la responsabilidad también de mostrarnos tal como somos para que otras personas se vean capaces de hacer sus retos, sus sueños y sus objetivos, ya no sólo de competición sino en sus vidas, y eso creo que es importante saber comunicarlo", zanjó al respecto.