El CSD destina 3 millones a becas y ayudas para deportistas y equipos nacionales que entrenan en el CAR de Sant Cugat

Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, durante la recepción de los deportistas que participaron en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) contribuirá con 3 millones de euros a la preparación de los deportistas y equipos nacionales en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, a través de una convocatoria de becas y de ayudas para concentraciones, que cubrirá los gastos derivados de su estancia en este complejo deportivo durante la temporada 2026-27.

Según un comunicado, con cargo al presupuesto ordinario del CSD, esta convocatoria por valor de 3 millones de euros incluye las becas que facilitan el entrenamiento de los deportistas en el CAR de Sant Cugat -ya sean internos o externos- cubriendo "todas sus necesidades técnicas, así como la atención a su salud física y mental y la conciliación entre su carrera deportiva y su formación académica".

Asimismo, la convocatoria engloba las ayudas a las federaciones deportivas españolas para el desarrollo de concentraciones puntuales en Sant Cugat, uno de los cuatro Centros de Alto Rendimiento que existen actualmente reconocidos en España, junto a los de Madrid, León y Sierra Nevada -estos tres últimos, titularidad del CSD-.

En la nota de prensa, se informó de que el coste de estas becas se ajusta a los precios públicos del CAR de Sant Cugat y es asumido en un 80% por el CSD y en un 20% por la federación correspondiente.

En el caso de los internos, el precio es de 120,64 euros al día o 33.176 euros por temporada, incluyendo alojamiento y manutención, lavandería, limpieza, uso de instalaciones, servicios de medicina, fisioterapia, fisiología y nutrición, preparación física, psicología, biomecánica y acompañamiento a la carrera deportiva. Mientras que en el caso de los externos o mixtos, el coste es de 92,70 euros por día o 18.540 euros al año y engloba todos los servicios anteriores excepto el alojamiento y la lavandería.

Para poder acceder a la beca, será necesario que el deportista forme parte del proyecto deportivo de la federación en el CAR de Sant Cugat, que la especialidad correspondiente disponga de instalación en el centro y que entrene con el personal técnico designado por la entidad federativa. Los deportistas interesados podrán presentar sus solicitudes ante sus respectivas federaciones deportivas hasta el 30 de abril. Estas dispondrán de cinco días hábiles adicionales para remitirlas al CSD.

Por su parte, las ayudas para concentraciones están dirigidas a las federaciones deportivas españolas y permiten financiar estancias en el CAR de Sant Cugat, cuya titularidad corresponde a la Generalitat de Catalunya y cuyo coste es el mismo que el indicado para los deportistas externos. Las federaciones podrán enviar sus solicitudes de ayudas para concentraciones puntuales hasta el 7 de mayo.

Además, las becas y ayudas convocadas por el CSD serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos obtenidos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado.

El CSD, como afirma el comunicado, también apoya económicamente la preparación de los deportistas y equipos nacionales en los tres Centros de Alto Rendimiento de su titularidad, ubicados en Madrid, León y Sierra Nevada. El CAR de Madrid cuenta con una convocatoria propia con una dotación prevista de 3,8 millones para 2026.

En el CAR de Sierra Nevada, las federaciones españolas organizan las actividades y concentraciones con su propio presupuesto, habitualmente financiado con la subvención ordinaria que reciben por parte del CSD. El coste de las estancias y de las pruebas médicas, biomecánicas y de rendimiento asciende a 938.000 euros.

Por último, en el CAR de León, las becas para deportistas son gestionadas por las federaciones, que reciben una ayuda anual del CSD para los programas clasificados de alto rendimiento o de tecnificación estatal que se desarrollen en ese centro. La estimación del coste de las becas para este año asciende a 466.400 euros.

"De esta manera, el CSD reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte de alto nivel, apoyando la preparación de los deportistas y equipos nacionales en todos los Centros de Alto Rendimiento de nuestro país", concluyó el comunicado.