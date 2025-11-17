CSD e Igualdad lanzan la campaña 'El deporte contra la violencia machista'

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres presentaron este lunes la campaña 'El deporte contra la violencia machista', que movilizará al sector deportivo español los días 22 y 23 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Durante el acto en el Movistar Academy Magariños, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó que federaciones, ligas, clubes, asociaciones y deportistas están llamados a unirse "para decir alto y claro que no hay lugar para la violencia contra las mujeres". "El deporte es un espacio de igualdad, respeto y convivencia, y hoy damos un paso más para que también sea un espacio libre de violencia machista", afirmó.

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, recordó que 38 mujeres han sido asesinadas este año en España por violencia machista, elevando a 1.333 la cifra total desde que existen registros. "Son cifras ante las que no valen ni la indiferencia ni la neutralidad y que hacen necesaria la implicación activa de todas las instituciones, de todos los sectores y de toda la ciudadanía", señaló.

Guijarro subrayó además el papel del deporte como herramienta educativa y de impacto social. "Miles de chicas y chicos miran cada día a sus deportistas como referentes y, por eso, es importante que los valores deportivos contribuyan a la construcción de la ciudadanía y de los derechos humanos para todas las personas", indicó.

La campaña se desplegará durante las competiciones del fin de semana con acciones como la exhibición de una pancarta con el lema oficial, el uso de un brazalete conmemorativo y un minuto de silencio por las víctimas, además de su activación en redes sociales con el hashtag '#Deporte25N'.

En representación del sector deportivo, el presidente del Movistar Estudiantes, Ignacio Triana, destacó el compromiso del club y de las entidades participantes. "Hace 37 años que el Movistar Estudiantes tiene equipo femenino. Sabemos que hacer igualdad entre mujeres y hombres es una de las maneras de erradicar la violencia contra las mujeres", afirmó.