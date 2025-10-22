El CSD impulsará una serie de formaciones para avanzar en la protección al menor

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este miércoles que en los próximos meses va a impulsar "una serie de formaciones" dirigidas a los delegados de protección de las federaciones con el objetivo de avanzar en la protección al menor y en el bienestar de los deportistas.

"El CSD ha reunido este miércoles a los delegados de protección de las federaciones para continuar avanzando en materia de protección al menor y bienestar del deportista, y consolidar una estrategia común que garantice entornos seguros, inclusivos y libres de cualquier tipo de violencia para todos los deportistas", expuso el organismo en un comunicado.

A este encuentro asistieron medio centenar de representantes de las federaciones deportivas, y se puso en valor "el trabajo desarrollado en materia de protección del deportista y prevención de la violencia". Asimismo, se señaló la necesidad de seguir profundizando en la materia a través de "un enfoque integral, coordinado y con alcance nacional", tal y como expresó Aauri Bokesa, delegada de Protección y asesora en el Gabinete de Presidencia del CSD.

Con este propósito, el CSD "va a impulsar en los próximos meses una serie de formaciones dirigidas a los delegados de protección de las federaciones" acerca de las implicaciones de la Ley del Deporte y la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los protocolos de actuación, ámbitos de competencia y mecanismos de colaboración.

Por su parte, las federaciones compartieron sus inquietudes y pusieron ejemplos de buenas prácticas que llevan a cabo. Además, se celebró la iniciativa y manifestaron su voluntad de colaborar "para impulsar la prevención y garantizar la seguridad de los entornos deportivos".

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, recalcó que "todo deportista menor de edad merece practicar deporte en un entorno seguro". "Nuestra responsabilidad es garantizar que el deporte sea un espacio de respeto, inclusión y desarrollo personal, donde el esfuerzo y los valores humanos estén por encima de todo. Por eso, trabajar en colaboración con las federaciones es esencial", subrayó.