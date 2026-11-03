El CSD preside en Badajoz el Pleno del Comité Español del Deporte Universitario

Foto de familia del Pleno del Comité Español del Deporte Universitario - PRENSA CSD

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha presidido en la Universidad de Extremadura el Pleno del Comité Español del Deporte Universitario (CEDU), un órgano colegiado que se encarga de la coordinación del deporte universitario en España.

Según indicó el CSD en nota de prensa, este encuentro se ha celebrado en el marco de las Jornadas Nacionales del Deporte Universitario 2026, que este año acogió la institución extremeña en su campus de Badajoz, y en el que el jefe de área de Promoción Deportiva del CSD, Diego Barrio, y la jefa de servicio de Deporte Universitario, Marta Fernández, presentaron el informe de actividad nacional e internacional de 2026 ante el Pleno del CEDU, órgano adscrito a la Presidencia del Consejo e integrado también por representantes de las universidades y de las Comunidades Autónomas.

Los representantes del CSD también detallaron las líneas estratégicas para los próximos años, que pasan "por seguir trabajando en una mejora de la visibilidad y el aumento de la participación y del rendimiento, así como el refuerzo de la colaboración con las universidades y las Comunidades Autónomas en materia de planificación y gestión del deporte universitario", indicó el Consejo.

Además, en este Pleno se procedió a renovar a los miembros de la Comisión Permanente del órgano y se trataron asuntos relevantes sobre los Campeonatos de España Universitarios.

En el presente año se han celebrado 31 Campeonatos de España Universitarios, que han contado con cerca de 7.000 participantes entre deportistas y oficiales. Organizados por las diez universidades públicas andaluzas, a estos campeonatos se han unido hasta 84 universidades de toda la geografía nacional.

A nivel internacional, 369 deportistas de 24 universidades españolas han participado en las competiciones organizadas por la European University Sports Association (EUSA), en las que España han conseguido 27 medallas.

Por su parte, 222 deportistas de más de 50 universidades pertenecientes al CEDU han competido en los Campeonatos del Mundo Universitarios y en las Copas del Mundo organizadas por la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU), logrando 73 metales, casi triplicando los resultados en el medallero respecto a la edición anterior de estas competiciones en 2024.