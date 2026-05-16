El CV Guaguas conquista la Superliga por cuarto año seguido - CLUB VOLEIBOL GUAGUAS

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas conquistó este viernes su cuarta Superliga consecutiva al doblegar de nuevo, como en la ida, al CV Melilla por 3-0 en el Gran Canaria Arena.

El conjunto canario completó su triunfo y unos perfectos 'playoffs' para proclamarse campeón por quinta vez, y seguirá llevando el nombre de Gran Canaria por Europa en la próxima edición de la CEV Champions League.

Walla Souza y Helder Spencer encaminaron (25-17) el primer parcial, mientras que la seguridad de Io De Amo enseñó el camino que de nuevo fusiló Souza con sus remates en el segundo set (25-19). El tercer parcial terminó de desatar la locura en el recinto de Siete Palmas, dejando sin respuestas al Melilla (25-16).