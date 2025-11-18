Daniela Álvarez y Tania Moreno remontan para meterse en octavos del Mundial de Voley Playa

Archivo - Tania Moreno y Daniela Álvarez celebran una victoria durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pareja española formada por Daniela Álvarez y Tania Moreno se clasificaron este martes para los octavos de final del Campeonato del Mundo que se está disputando en la localidad australiana de Adelaida tras remontar a las suizas Anna Niederhauser y Leona Kerner y batirlas en tres sets por 16-21, 21-16 y 15-11.

De este modo, la jugadora asturiana y la madrileña, cuartas en el Europeo del pasado verano y cuartofinalistas en los Juegos Olímpicos de París de 2024, se colaron entre las 16 mejores del mundo y superaron por primera vez un partido eliminatoria en el Mundial, aunque tuvieron que mantener la calma cuando el choque se puso algo cuesta arriba.

El inicio del choque fue igualado, pese a un primer amago de las españolas de escaparse en el marcador, bien contenido por sus rivales, que sí supieron aprovechar su mejor momento en el primer parcial. Cuatro puntos seguidos voltearon el marcador para las helvéticas (9-12), una ventaja que las asentó en la arena y les permitió cerrar sin problemas el set (16-21).

Álvarez y Moreno, que no perdían un parcial desde el inicial del debut, supieron rehacerse a esta situación. Firmaron un arranque demoledor en el segundo set, donde se hicieron con los primeros seis puntos y supieron atajar cualquier intento de reacción de Niederhauser y Kernen para forzar el decisivo 'tie-break'.

Y ahí, la suizas fueron capaces de remontar y ponerse por delante en el ecuador (6-8). Las españolas no se descentraron y sacaron su mejor juego y carácter para encadenar cinco puntos seguidos (11-8) y ya no soltar su billete invictas para los octavos de final.