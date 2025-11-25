David Canal, dorsal 1 este domingo en el XLV Trofeo José Cano en Canillejas

El exatleta David Canal llevará el dorsal número uno en el Trofeo José Cano de 2025 en Canillejas. En la imagen, con la plusmarca que batió en 2003 el entonces récord de España de 400 metros. - RFEA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exatleta olímpico David Canal llevará el dorsal número uno en la XLV edición del Trofeo José Cano, que se disputa este domingo en el madrileño barrio de Canillejas sobre 10 kilómetros y en la que los atletas Jesús España, ex campeón de Europa en 5.000, y Esther Desviat serán los embajadores.

La competición hará especial hincapié en la participación infantil y juvenil. Para ello están programadas varias carreras, con recorridos y distancias diferentes a la principal, para las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. También habrá una específica para la categoría juvenil (de 16 a 18 años) y las correspondientes clasificaciones para las distintas categorías de veteranos.

El Trofeo José Cano es una carrera con gran arraigo en el atletismo español, en la que han participado destacados atletas nacionales e internacionales como José Manuel Abascal, primer atleta español en conseguir una medalla olímpica en una prueba de pista; José Luis González, ex subcampeón del mundo; Roberto Parra, ex campeón de Europa en pista cubierta; y Fabián Roncero, ex campeón del mundo de maratón por equipos.

También el ex plusmarquista mundial de 10 000 metros, el portugués Fernando Mamede; Osoro Ondoro, medallista en los Juegos Africanos; y Steve Jones, ganador de las maratones de Nueva York, Chicago y

Londres, entre otros.

"Aquí se viene a correr de verdad. Entendemos que el atletismo es una actividad divertida en sí misma y siempre hemos querido ofrecer una competición seria, evitando recorridos llenos de cuestas abajo. Es una prueba para amantes del deporte y del atletismo. Correr en Canillejas es como jugar en el Bernabéu", afirmó el organizador José Cano.

Cano también destacó el carácter igualitario de la carrera, ya que fue la primera en España que igualó los premios entre hombres y mujeres.

ENTRADAS PARA LA CHAMPIONS Y ZAPATILLAS

El Atlético de Madrid, que está ubicado en el mismo distrito en el que se disputará la carrera (San Blas-Canillejas), ha donado un paquete de entradas para ver un partido de la Liga de Campeones de esta temporada del club madrileño. Se entregarán dos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Asimismo, la marca deportiva Skechers repartirá 24 pares de zapatillas entre los diferentes ganadores. La prueba principal saldrá a las 11:30 de la calle Versalles y concluirá en la calle Néctar, en las inmediaciones del Parque de Canillejas.

Desde las 9 de la mañana se disputarán las distintas carreras de menores. Con anterioridad a la competición han tenido lugar diferentes eventos relacionados con la misma, entre ellos la celebración de un ciclo de mesas redondas y un acto en el que se homenajeó a los atletas más destacados.