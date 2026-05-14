'Decathlon' celebra en Madrid sus jornadas de contratación 'Talent Day'

Miguel Ángel Alemany (centro), subdirector General de Políticas Activas de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, durante el 'Talent Day' de 'Decathlon' en Madrid - DECATHLON

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, ha celebrado este miércoles 13 y jueves 14 de mayo su 'Talent Day' en Madrid, dos jornadas de contratación en las que más de 200 candidatos han tenido la oportunidad de conocer la compañía de primera mano.

El encuentro, organizado en colaboración con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido lugar en el Centro de Formación Municipal Los Cármenes, en el distrito madrileño de Latina, y se ha desarrollado en dos turnos diarios (mañana y tarde) a lo largo de ambas jornadas. Además, el evento ha contado con el apoyo y la presencia de Miguel Ángel Alemany, subdirector General de Políticas Activas de Empleo de la Agencia.

Según informó 'Decathlon' en nota de prensa este jueves, los participantes comenzaron la jornada asistiendo a una presentación protagonizada por sus colaboradores, quienes compartieron sus propios recorridos profesionales en la compañía. A continuación, se llevaron a cabo entrevistas individuales con 25 responsables de sección de la compañía.

"El 'Talent Day' es una oportunidad para acercarnos al talento de Madrid y encontrar a personas que quieran convertir su pasión por el deporte en su profesión. Iniciativas como esta nos permiten conectar con deportistas que quieren asumir nuevos retos y evolucionar. En este sentido, en 'Decathlon' encuentran el entorno perfecto en el que crecer, pues son ellos quienes marcan el límite de su carrera", señala Carlos Aponte, 'Talent Acquisition Leader' en 'Decathlon España'.

En este contexto, la compañía indicó que busca personas "apasionadas por el deporte y la venta, además de tener vocación por la atención al cliente". Los perfiles seleccionados en el 'Talent Day' pasarán a formar parte del equipo de vendedores deportistas, desarrollando su actividad en un entorno dinámico, asumiendo responsabilidades desde el inicio y participando activamente en la experiencia del cliente.

Además, la compañía ofrece desde el primer día un plan formativo y un acompañamiento continuo que permitirá a los nuevos colaboradores crecer personal y profesionalmente. Del mismo modo, como parte de su compromiso con los equipos, 'Decathlon' ofrece una amplia propuesta de valor orientada a facilitar el día a día de sus colaboradores y potenciar su pasión por el deporte, que se traduce en numerosos beneficios como descuentos en productos, seguro de vida, ventajas vinculadas al ocio y convenios con entidades externas para facilitar la práctica deportiva, entre otros.

Las personas interesadas en formar parte de la compañía pueden consultar las vacantes disponibles y enviar su candidatura a través del portal de empleo de la marca multideporte.