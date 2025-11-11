Decathlon y la Fundación Trinidad Alfonso renuevan su alianza para impulsar el futuro del deporte valenciano. - DECATHLON

La marca multiespecialista de material deportivo Decathlon continuará como proveedor oficial los dos próximos años en los proyectos de deporte base impulsados por la Fundación Trinidad Alfonso entre los jóvenes de la Comunitat Valenciana.

Ambas entidades han renovado su colaboración con el objetivo de proveer de material deportivo a federaciones y centros educativos adheridos a las iniciativas de deporte base más destacadas que impulsa la Fundación: el Dia de l'Esport y +Esport a l'Escola.

Concretamente, el Dia de l'Esport se celebrará el próximo 27 de marzo y constará de una jornada especial de deporte en los centros de todo el territorio valenciano con el objetivo de concienciar sobre de la práctica de ejercicio físico.

Por su parte, +Esport a l'Escola acerca a las aulas distintas disciplinas deportivas que no suelen estar al alcance de los escolares con el fin incrementar sus futuros practicantes. En ambos proyectos, las tiendas de Decathlon en la Comunitat serán las encargadas de proporcionar el equipamiento deportivo para el desarrollo de las sesiones.

Desde 2023, la marca deportiva y la entidad que preside Juan Roig colaboran con una meta común: cuidar la base y fomentar la práctica deportiva entre los niños y niñas de la Comunitat de l'Esport.

"La consolidación de este acuerdo con Decathlon es la prueba del crecimiento de estos programas y de un compromiso con los más jóvenes sostenido en el tiempo", aseguró Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

Por su parte, para Carlos Aguiló, director regional de Decathlon en Valencia, dijo que seguir contribuyendo a estos "dos proyectos únicos" junto a la Fundación Trinidad Alfonso es algo de lo que se sienten realmente orgullosos. "Sabemos de la importancia del deporte en el desarrollo físico y social entre los más pequeños, y gracias a estas iniciativas promovemos los beneficios del deporte en los centros de la Comunitat Valenciana", añadió.