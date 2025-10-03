Decathlon inaugura su vigésimo cuarta tienda en Madrid en López de Hoyos

Decathlon inaugura su vigésimo cuarta tienda en la Comunidad de Madrid en López de Hoyos. - DECATHLON

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca deportiva mundial multiespecialista, ha abierto este jueves su vigésimo cuarta tienda en la Comunidad de Madrid, en la emblemática calle López de Hoyos, una de las más extensas de la capital de España, con una superficie comercial de más de 700 metros cuadrados, informa en un comunicado.

El nuevo espacio ofrece la oferta deportiva de la marca a los clientes de la zona y del resto de la capital, junto al canal online. Con esta nueva apertura, Decathlon refuerza su "firme apuesta" por la omnicanalidad para ofrecer una experiencia de compra única a todos los vecinos de la zona, en un entorno deportivo atractivo y modernizado.

El nuevo espacio cuenta con 19 colaboradores apasionados por el deporte que ofrecen asesoramiento especializado para todos los niveles de práctica. Así, la compañía alcanza la décima tienda en el centro y suma ya 24 puntos de venta en toda la Comunidad de Madrid.

La directora de Decathlon López de Hoyos, Ariadna García, se declaró "muy ilusionada" con la apertura de la nueva tienda. "Este proyecto nace con el propósito de estar presentes en el barrio, cerca de todos nuestros vecinos, y acompañarlos en su relación con el deporte. Un equipo con ganas de compartir su pasión y un espacio donde cada persona, independientemente de su nivel o disciplina, pueda encontrar lo que necesita para disfrutar, cuidarse y superarse", manifestó.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la nueva tienda se encuentran deportes como el running, el fitness, el pádel, la natación, el fútbol, los deportes de montaña y el ciclismo. Este nuevo espacio también cuenta con una oferta de productos de nutrición deportiva así como una sección de accesorios para deportistas de todas las disciplinas.

El nuevo establecimiento cuenta con tecnología de vanguardia en iluminación LED, sistemas de control de agua y otras innovaciones que garantizan la máxima eficiencia. Decathlon también ha invertido en nuevas herramientas como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales.

Además, el nuevo establecimiento dispone del servicio integrado de Clica y Recoge en 1 hora, dirigido a quienes desean realizar su pedido online y pasar a recogerlo desde una hora.

Para celebrar esta apertura, Decathlon preparó una actividad de running exclusiva con premios y sorpresas para todos los madrileños, conducido por entrenadores y la influencer Carla Flila. Además, por ser miembro Decathlon, hasta el próximo 9 de octubre todas las compras realizadas en este nuevo establecimiento tienen premio: el doble de puntos por las compras en tienda física.

El evento incluyó una sesión de entrenamiento, un momento de recuperación, así como pruebas y retos deportivos en los que los participantes pudieron ganar múltiples premios, entre ellos tarjetas regalo de Decathlon.