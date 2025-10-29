Decathlon presenta las piezas virales de la Generación Z más allá del deporte. - DECATHLON

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Decathlon presenta las piezas virales de la Generación Z como camisetas, pantalones cargo y zapatillas urbanas para esta temporada de otoño-invierno que van más allá de la práctica deportiva.

La camiseta Kipsta tiene un corte ajustado y diseño minimalista, lo que la convierten en una pieza clave para combinar con pantalones cargo, jeans o capas exteriores, creando 'looks' urbanos y contemporáneos para cualquier momento del día.

Los pantalones cargo, con un corte holgado que se ajusta en los tobillos disponen de bolsillos funcionales y una cintura integrada. Este pantalón ofrece comodidad y versatilidad para cualquier ocasión. Su diseño atemporal y su color neutro lo convierten en una pieza clave para un look casual y moderno.

Y las Graveler Low son unas zapatillas urbanas que combinan estilo y actitud. Con un diseño contemporáneo y detalles inspirados en el sportswear, se convierte en un básico versátil para cualquier look, desde planes de día hasta salidas nocturnas.