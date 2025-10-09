'Decathlon' presenta el 'streetwear' más cómodo y duradero

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' presentó este jueves el 'streetwear' más cómodo y duradero de cara a hacer accesible para todo el mundo la práctica deportiva y pensado para todos aquellos que viven al máximo la ciudad.

La compañía ha apelado a la evolución e historia de la 'sportswear' para este lanzamiento recordando que los 'cargo pants' nacieron como uniformes militares en los años 30, con bolsillos amplios para herramientas y mapas, y hoy son un emblema del estilo utilitario; el oversize se popularizó en la cultura 'hip hop' de los 90, originada en Nueva York y Los Ángeles, simbolizando libertad y comodidad; los 'bucket hats' pasaron de ser un accesorio de pescadores a un ícono del 'rap' y el 'streetwear'; y las 'sneakers retro-runner' celebran décadas de historia deportiva, reinterpretando siluetas clásicas con un 'twist' urbano contemporáneo.

"Cada prenda conecta pasado y presente, deporte y cultura urbana, y ahora 'Decathlon' las reinterpreta para darte la mayor comodidad y estilo posible", añade la compañía de equipamiento deportivo que desvela las principales de su catálogo.

Para 'Decathlon', "esta colección es un punto de encuentro entre deporte, cultura y moda urbana, con piezas que parten de la historia de Decathlon, pero que miran directo a las calles y a tu día a día". "Desde 'sneakers' hasta 'hoodies', cada prenda invita a expresar tu personalidad, mezclar estilos y jugar con la moda como antes solo jugábamos en los campos deportivos", añade.

Así, están las sudaderas 'oversize', 'hoodies' con y sin capucha, 'crop tops', 'joggers' amplios y pantalones cargo, pensados para acompañar a uno en todo momento del día, con colores negros intensos, naranjas vibrantes y neutros minimalistas, "perfectos para mezclar, combinar y destacar en cualquier 'look' urbano".

Además, la línea de accesorios no se queda atrás con gorros 'corduroy', 'bucket hats' redondeados y gorras '5 panels' que elevan cualquier 'look' urbano. Todo con el sello 'Decathlon' de calidad, durabilidad y ese toque de 'sport heritage' que conecta historia, funcionalidad y estilo.

La colección incluye 'sneakers' inspiradas en los clásicos de 'running' de los 2000 y en el calzado 'outdoor' más técnico, adaptadas al ritmo de la ciudad: las 'Graveler Low', por ejemplo, combinan cuero resistente y suela 'Vibram' para aguantar cualquier aventura urbana o invernal, sin renunciar a la comodidad.

Por su parte, la línea 'RR2K', que celebra 50 años de historia, reinterpreta siluetas deportivas con un 'twist' urbano contemporáneo: retro y funcional, pero totalmente integrada en la moda actual, desde que a finales de los 90 y principios de los 2000 las 'sneakers' dejaron de ser solo deportivas para convertirse en un elemento esencial del 'streetwear' que se ven diariamente por las calles.

Además, modelos como las zapatillas deportivas de piel 'MTC X Lifetech' incorporan la suela de la zapatilla 'Kiprun' y la tecnología 'M Foam', ofreciendo una amortiguación ultrasuave en cada paso, combinando estilo urbano con rendimiento técnico.

"La ropa deportiva a menudo termina en el armario por defecto, porque no se encuentran prendas urbanas cómodas y con estilo. Por eso cuidamos tanto la comodidad, la calidad y los códigos de estilo que nuestros clientes buscan", apunta Loïc Movellan, director de Cultura y Marketing de 'Decathlon Sportswear'.