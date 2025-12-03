Decathlon, proveedor oficial de uniformes del Comité Paralímpico Internacional en los Juegos de Milán-Cortina

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' anunció este miércoles que ha ampliado su compromiso con el Movimiento Paralímpico apoyando al Comité Paralímpico Internacional (CPI) de cara a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo del año que viene suministrando su equipación oficial.

La empresa equipará a toda la delegación del comité, incluidos los miembros de la Junta Directiva, el personal y los consultores que desempeñarán diversas funciones y responsabilidades in situ durante los Juegos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo de 2026.

En total, se entregarán 350 equipaciones y 8.000 cantidades, diseñados a partir de las gamas de productos deportivos existentes de 'Decathlon'. Esta indumentaria proporcionará prendas de alto rendimiento, funcionales e inclusivas, adaptadas a las necesidades diarias. Estos uniformes, desarrollados por los diseñadores e ingenieros de la compañía de equipamiento deportivo, reflejan su "compromiso con la comodidad, la funcionalidad y la visibilidad de cada usuario, al mismo tiempo que cumplen con los exigentes estándares medioambientales de su estrategia de ecodiseño".

"'Decathlon' ha sido un firme defensor del Movimiento Paralímpico durante muchos años, y más recientemente en los Juegos Paralímpicos de París del año 2024. El CPI está muy satisfecho de contar con el apoyo de la marca en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026", declaró Mike Peters, director ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional.

De este modo, 'Decathlon' refuerza su apoyo a los atletas paralímpicos, acompañándoles y equipándoles para satisfacer sus necesidades específicas de rendimiento. Bajo su marca 'Quechua', apoya y equipa al dúo paralímpico de esquí formado por el esquiador alpino con discapacidad visual Maximilien Seeger y su guía Jérémy Mestdagh. Además, Seeger trabaja en 'Decathlon' en Bélgica, lo que hace que esta colaboración sea "natural, basada en valores compartidos de esfuerzo, sencillez, solidaridad y accesibilidad".

Mediante esta colaboración, la compañía rinde homenaje a los deportistas que encarnan su compromiso con la innovación, inspirándose en quienes desafían y redefinen el rendimiento humano. Como miembro destacado de la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI), 'Decathlon' también desempeña un papel activo en la iniciativa solidaria de la federación para apoyar a los deportistas y delegaciones con recursos limitados.

A través de este compromiso, 'Decathlon' asistirá a las naciones más pequeñas que no cuentan con patrocinadores y necesitan equipamiento técnico, garantizando que todos los deportes tengan acceso al material necesario "para competir con confianza". En colaboración con los Comités Olímpicos Nacionales, la compañía proporcionará equipamiento esencial de esquí y fuera de pista a varias delegaciones.

"En 'Decathlon', creemos que el verdadero poder del deporte reside en las personas que le dan vida: los atletas que nos inspiran y nuestros colaboradores que trabajan entre bastidores. Su compromiso nos recuerda por qué seguimos esforzándonos por innovar y hacer que el deporte sea accesible para todos. Apoyar a las comunidades paralímpicas es una extensión natural de ese compromiso y una forma de contribuir a un movimiento que refleja lo que el deporte realmente representa: conexión, alegría y pasión", afirma Céline Del Genes, Global Chief Customer Officer de 'Decathlon'.