'Decathlon' se une a 'In&motion' para impulsar la tecnología inteligente de airbags

Imagen de un airbag diseñado por Decathlon e In&motion - DECATHLON

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca mundial multideporte, ha anunciado este jueves una alianza estratégica de innovación con 'In&motion', compañía líder en sistemas electrónicos de airbag para poner en marcha un proyecto conjunto con el objetivo de democratizar el acceso a tecnologías de protección avanzadas y hacerlas más accesibles para todos.

Según señaló 'Decathlon' en nota de prensa, esta colaboración arranca con el lanzamiento de dos airbags para equitación y movilidad urbana y contempla el desarrollo progresivo de nuevos productos en distintas disciplinas deportivas.

"Facilitar la práctica deportiva y el bienestar es parte del compromiso de 'Decathlon'. En este sentido, gracias a la integración de la vanguardista tecnología de protección que aporta 'In&motion', la compañía busca romper la barrera del miedo", apuntó la compañía.

Por ello, tanto si se trata de alguien que se inicia en una nueva disciplina como de un experto que pone a prueba sus límites, esta alianza garantiza que todos puedan practicar deporte "con total confianza y con la tranquilidad de estar protegidos por la tecnología predictiva más avanzada del sector".

En concreto, la tecnología de 'In&motion', respaldada por más de 120.000 usuarios y una posición consolidada en el mercado de airbags para motoristas, se basa en inteligencia artificial y algoritmos predictivos entrenados con más de 450 millones de kilómetros de datos reales.

"Durante diez años hemos entrenado y perfeccionado nuestros algoritmos con datos reales de uso, entre los que se incluyen deportistas de alto nivel. Esto nos permite ofrecer uno de los sistemas de protección más avanzados del mercado. Hoy, asociándonos con 'Decathlon', queremos reconocer esta excelencia tecnológica convirtiéndola en un estándar de seguridad accesible para todos", explica Rémi Thomas, CEO de 'In&motion'.

En este sentido, el núcleo del sistema, la 'In&box', analiza los movimientos 1.000 veces por segundo y activa el inflado del airbag en apenas 60 milisegundos, protegiendo zonas clave de los impactos como abdomen, tórax, cuello y columna vertebral.

Para 'Decathlon', esta colaboración une la experiencia técnica de 'In&motion' con su "profundo conocimiento del uso deportivo". Así, los equipos de diseño de la marca han rediseñado por completo los componentes del chaleco para asegurar la máxima comodidad y libertad de movimiento dando como resultado unos airbags electrónicos de alto rendimiento fabricados para satisfacer las necesidades de los amantes del deporte, independientemente de dónde y cómo se muevan.

Esta colaboración permitirá que las características de seguridad más avanzadas, que antes estaban limitadas a mercados nicho y de alto coste, lleguen a un público mucho más amplio a un precio más accesible. "'Decathlon' e 'In&motion' están reduciendo significativamente la barrera de entrada, proporcionando tecnología electrónica predictiva con una de las propuestas de valor más sólidas del mercado de la protección electrónica portátil, al tiempo que compiten directamente con el coste de las soluciones mecánicas tradicionales", detalló la compañía multideportiva.

"Esta colaboración nace de una visión compartida sobre el futuro de la protección. Refleja nuestro compromiso colectivo con la innovación y con la accesibilidad, construyendo juntos un mundo en el que la tecnología de seguridad avanzada ya no sea un lujo, sino un estándar básico para todos los entusiastas del deporte", comenta Maxime Dezoomer ingeniero de productos de protección de 'Decathlon'.

La colaboración se estrenará con el lanzamiento de los airbags para equitación, un chaleco que es el primero en obtener la doble certificación para equitación y movilidad urbana, y para movilidad urbana, diseñado para los usuarios urbanos y que proporciona tranquilidad a quienes se desplazan por las calles de la ciudad en bicicleta o 'scooter'.

"Estos primeros lanzamientos marcan el comienzo de una hoja de ruta de innovación más amplia, con aplicaciones adicionales y desarrollos de productos que se irán incorporando en todos los deportes", sentenció 'Decathlon'.